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Świat

Kibice oszaleli. Znane twarze wśród fanów Hiszpanii

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Mundial 2026. Penelope Cruz i Javier Bardem na trybunach podczas meczu Hiszpania-Austria w Los Angeles
Mundial 2026. Hiszpańscy kibice świętują po meczu z Austrią
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: JESSIE ALCHEH / Reuters / Forum
Hiszpania pokonała Austrię 3:0 i we wtorek awansowała do kolejnego etapu piłkarskich mistrzostw świata. Zwycięskiej drużynie kibicowały tysiące osób, wśród nich aktorka Penelope Cruz i piosenkarka Rosalia.

Penelope Cruz zamieściła na Instagramie zdjęcie, na którym pozuje z Rosalią i kibicowskim szalikiem. Aktorka i piosenkarka siedziały obok siebie na trybunach w Los Angeles. "Naprzód, Hiszpanio! Gratulacje!" - napisała Cruz, dodając kilka wykrzykników i serduszek w postaci emoji.

Wykrzykników nie zabrakło też w relacji Rosalii. "Wygraliśmy!" - piosenkarka skomentowała triumf Hiszpanii jednym słowem na Instagramie. Później dodała też kilka zdjęć z czerwono-żółtym szalikiem na głowie. Gwiazd na trybunach było więcej. Na zdjęciach ze stadionu widać, że Cruz w czerwonej koszulce reprezentacji siedziała tuż obok swojego męża aktora Javiera Bardema.

Bardem tego samego dnia udostępnił na Instagramie m.in. wspomniany wpis żony oraz post brytyjskiego oddziału Greenpeace, na którym zamazano sylwetki większości reprezentantów Anglii na tegorocznym mundialu. "Drużyna Anglii bez imigrantów" - czytamy na zdjęciu.

Hiszpania triumfuje

Hiszpania pokonała Austrię 3:0 (1:0) w meczu 1/16 finału piłkarskich mistrzostw świata, który został rozegrany w Los Angeles. Dwie bramki zdobył Mikel Oyarzabal, a jedną Pedro Porro. Mistrzowie Europy nie stracili w tym turnieju jeszcze żadnego gola, a Unai Simon został najdłużej niepokonanym bramkarzem w historii mistrzostw świata. Zachował czyste konto przez 519 minut, na co złożyły się mecze w Katarze w 2022 roku oraz w trwającym turnieju w Ameryce Północnej.

Rywalem mistrzów Europy w kolejnej fazie mundialu będzie zwycięzca spotkania Portugalia-Chorwacja. Kibice Hiszpanii nie kryli radości po awansie drużyny i świętowali wygraną m.in. śpiewając przed stadionem. - To było wspaniałe doświadczenie. My, Hiszpanie jesteśmy niesamowicie dumni - powiedział Reutersowi jeden z wielbicieli piłki nożnej.

Źródło: PAP, Reuters, tvn24.pl
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Tagi:
Mundial 2026Piłka nożnaUSALos AngelesSport
Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
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