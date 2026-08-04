Świat Drony uderzyły w turecki statek. Ranni członkowie załogi Oprac. Adrian Wróbel |

Zniszczenia na pokładzie statku Nadeżda Źródło wideo: Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Morskiej Turcji Źródło zdj. gł.: Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Morskiej Turcji

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Według komunikatu tureckiej Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarki Morskiej, statek towarowy "Nadeżda" - należący do tureckiego armatora i płynący z rosyjskiego Noworosyjska do tureckiego portu Samsun - został zaatakowany w poniedziałek w odległości około 20 mil morskich (37 kilometrów) od Noworosyjska.

Na pokładzie jednostki znajdowała się 22-osobowa załoga, w tym 13 obywateli Turcji.

Tureckie władze poinformowały, że wszyscy członkowie załogi zostali bezpiecznie ewakuowani do rosyjskiego portu przez rosyjskie jednostki morskie. Trzech członków załogi odniosło poważne obrażenia.

Wstępne ustalenia wskazują na uszkodzenie części mieszkalnej oraz dziobu statku. Na pokładzie wybuchł pożar.

W wyniku rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie w ostatnich miesiącach na terytorium Turcji spadło kilka dronów produkcji rosyjskiej lub ukraińskiej, a na brzeg często wyrzucane były bezzałogowe uzbrojone jednostki pływające.

W odpowiedzi na rosnące zagrożenia Turcja, Rumunia i Bułgaria powołały inicjatywę na rzecz bezpieczeństwa morskiego, której głównym zadaniem jest usuwanie dryfujących min morskich na Morzu Czarnym.