Kable na dnie Bałtyku uszkodzone. Wojsko "posiada dokładny obraz sytuacji"

Bałtycki kabel telekomunikacyjny między Helsinkami a Rostockiem został uszkodzony - poinformował w poniedziałek fiński dostawca sieci światłowodowych Cinia. Władze Szwecji zapewniły, że badają ten incydent i pozostają w kontakcie ze swoimi sojusznikami. W niedzielę rano doszło z kolei do uszkodzenia podmorskiego kabla telekomunikacyjnego, który biegnie na dnie Bałtyku między Litwą a Szwecją - poinformował szwedzki koncern Telia. Ten kabel łączy się na dnie morza z kablem między Helsinkami a Rostockiem.

Minister obrony cywilnej Szwecji, Carl-Johan Bohlin, odnosząc się do uszkodzenia kabla między Helsinkami a Rostockiem, oświadczył, że rząd uważnie monitoruje rozwój sytuacji. - Kluczowe jest uzyskanie pełnej jasności co do przyczyny tego incydentu - podkreślił. Minister oświadczył, że odpowiednie urzędy wszczęły postępowania wyjaśniające.