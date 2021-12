Rada Bezpieczeństwa ONZ potępiła zabójstwo cywilów w Birmie

W oświadczeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ podkreślono potrzebę pociągnięcia do odpowiedzialności jej sprawców i wezwano do natychmiastowego przerwania przemocy w kraju, pogrążonym w chaosie od lutowego zamachu stanu.

Wśród ofiar masakry, o którą obwinia się rządzącą Mjanmą armię, jest co najmniej 35 osób, w tym czwórka dzieci i dwóch pracowników organizacji pozarządowej Save the Children.

Wszyscy zginęli na drodze w pobliżu miasteczka Hpruso, niedaleko granicy z Tajlandią. "Wojskowi zmusili ludzi do opuszczenia samochodów, niektórych aresztowali, wielu zabili i spalili ciała" – napisała Save the Children w opublikowanym we wtorek oświadczeniu. Jej szefowa Inger Ashing podkreśliła, że nie jest to odosobniony przypadek, a obywatele Mjanmy są celem eskalującej przemocy ze strony wojska.