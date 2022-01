Migranci wracają do Iraku z Białorusi. MSZ w Bagdadzie: cztery tysiące osób w ciągu ostatnich dwóch miesięcy

Sprowadziliśmy do kraju łącznie około 4 tysięcy Irakijczyków, którzy utknęli na granicach Białorusi z Polską, Litwą i Łotwą - przekazał minister spraw zagranicznych Iraku Fuad Husajn. Są to osoby ewakuowane do kraju w ciągu ostatnich dwóch miesięcy.