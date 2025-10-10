Logo strona główna
Świat

Melania Trump poinformowała o efektach jej współpracy z Putinem

Melania Trump w Białym Domu (10.10.2025)
Melania Trump napisała list do Władimira Putina. Fox News ujawnił treść
Źródło: TVN24
Melania Trump ogłosiła w piątek, że Władimir Putin odpowiedział na jej list w sprawie dzieci, jaki wystosowała w sierpniu. Oświadczyła, że są już efekty jej współpracy z rosyjskim przywódcą.

Pierwsza dama USA Melania Trump w piątkowym wystąpieniu przekazała, że w ciągu ostatniej doby ośmioro ukraińskich dzieci przebywających w Rosji powróciło do swoich rodzin. Małżonka Donalda Trumpa stwierdziła, że to efekt jej współpracy z Władimirem Putinem po liście, jaki do niego wystosowała.

Przypomnijmy: w czasie sierpniowego spotkania na Alasce prezydent USA przekazał na ręce rosyjskiego przywódcy list od swojej małżonki. Melania Trump napisała w nim o konieczności ochrony dzieci - bez wskazywania wprost, o jakie dzieci chodzi.

Teraz, podczas wystąpienia w Białym Domu, Melania Trump poinformowała, że otrzymała pisemną odpowiedź od Putina. Miał on wykazać wolę współpracy.

Melania Trump o "otwartym kanale komunikacji" z Putinem

- Od tego czasu prezydent Putin i ja utrzymywaliśmy otwarty kanał komunikacji. (...) W ciągu ostatnich trzech miesięcy obie strony uczestniczyły w kilku nieoficjalnych spotkaniach i rozmowach telefonicznych, zawsze w dobrej wierze - stwierdziła pierwsza dama USA.

- Zgodziliśmy się współpracować dla dobra wszystkich osób zaangażowanych w tę wojnę. Mój przedstawiciel współpracował bezpośrednio z ludźmi prezydenta Putina, aby zapewnić bezpieczne zjednoczenie dzieci z ich rodzinami między Rosją a Ukrainą. Istotnie, ośmioro dzieci zostało połączonych z rodzinami w ciągu ostatnich 24 godzin - oznajmiła Pierwsza Dama.

Melania Trump i Donald Trump
Pierwsza dama napisała list do Putina. Media ujawniły pełną treść
Wołodymyr Zełenski przekazuje list Donaldowi Trumpowi
Zełenski wręczył Trumpowi kopertę
x.com/RoyalFamily
"Nie dało się tego nie zauważyć". Media o sukniach Melanii Trump i królowej Kamili

Porwania ukraińskich dzieci

Rząd w Kijowie szacuje, że Rosja deportowała lub przymusowo przesiedliła około 20 tysięcy ukraińskich dzieci. W Rosji mają być indoktrynowane i przechodzić szkolenia wojskowe.

Udział w przymusowych przesiedleniach ludności cywilnej z okupowanych terenów Ukrainy był podstawą wystawienia przez Międzynarodowy Trybunał Karny w 2023 roku nakazu aresztowania Putina.

Autorka/Autor: fil, lulu

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: SHAWN THEW/EPA

Melania TrumpUSAWładimir PutinRosjaUkrainaWojna w UkrainiedzieciPolityka zagraniczna USAPolityka zagraniczna RosjiPrawa człowieka
