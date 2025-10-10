Melania Trump poinformowała o efektach jej współpracy z Putinem

Pierwsza dama USA Melania Trump w piątkowym wystąpieniu przekazała, że w ciągu ostatniej doby ośmioro ukraińskich dzieci przebywających w Rosji powróciło do swoich rodzin. Małżonka Donalda Trumpa stwierdziła, że to efekt jej współpracy z Władimirem Putinem po liście, jaki do niego wystosowała.
Przypomnijmy: w czasie sierpniowego spotkania na Alasce prezydent USA przekazał na ręce rosyjskiego przywódcy list od swojej małżonki. Melania Trump napisała w nim o konieczności ochrony dzieci - bez wskazywania wprost, o jakie dzieci chodzi.
Teraz, podczas wystąpienia w Białym Domu, Melania Trump poinformowała, że otrzymała pisemną odpowiedź od Putina. Miał on wykazać wolę współpracy.
Melania Trump o "otwartym kanale komunikacji" z Putinem
- Od tego czasu prezydent Putin i ja utrzymywaliśmy otwarty kanał komunikacji. (...) W ciągu ostatnich trzech miesięcy obie strony uczestniczyły w kilku nieoficjalnych spotkaniach i rozmowach telefonicznych, zawsze w dobrej wierze - stwierdziła pierwsza dama USA.
- Zgodziliśmy się współpracować dla dobra wszystkich osób zaangażowanych w tę wojnę. Mój przedstawiciel współpracował bezpośrednio z ludźmi prezydenta Putina, aby zapewnić bezpieczne zjednoczenie dzieci z ich rodzinami między Rosją a Ukrainą. Istotnie, ośmioro dzieci zostało połączonych z rodzinami w ciągu ostatnich 24 godzin - oznajmiła Pierwsza Dama.
Porwania ukraińskich dzieci
Rząd w Kijowie szacuje, że Rosja deportowała lub przymusowo przesiedliła około 20 tysięcy ukraińskich dzieci. W Rosji mają być indoktrynowane i przechodzić szkolenia wojskowe.
Udział w przymusowych przesiedleniach ludności cywilnej z okupowanych terenów Ukrainy był podstawą wystawienia przez Międzynarodowy Trybunał Karny w 2023 roku nakazu aresztowania Putina.
Autorka/Autor: fil, lulu
Źródło: PAP, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: SHAWN THEW/EPA