Melania Trump poinformowała o efektach jej współpracy z Putinem

Pierwsza dama USA Melania Trump w piątkowym wystąpieniu przekazała, że w ciągu ostatniej doby ośmioro ukraińskich dzieci przebywających w Rosji powróciło do swoich rodzin. Małżonka Donalda Trumpa stwierdziła, że to efekt jej współpracy z Władimirem Putinem po liście, jaki do niego wystosowała.

First Lady Melania Trump addresses the nation on cooperative efforts with Russian President Putin to reunite Ukrainian children with their families.



In the past twenty-four hours, eight children have been successfully rejoined with their families. ❤️ pic.twitter.com/iQp1OsM3SA — The White House (@WhiteHouse) October 10, 2025

Przypomnijmy: w czasie sierpniowego spotkania na Alasce prezydent USA przekazał na ręce rosyjskiego przywódcy list od swojej małżonki. Melania Trump napisała w nim o konieczności ochrony dzieci - bez wskazywania wprost, o jakie dzieci chodzi.

Teraz, podczas wystąpienia w Białym Domu, Melania Trump poinformowała, że otrzymała pisemną odpowiedź od Putina. Miał on wykazać wolę współpracy.

Melania Trump o "otwartym kanale komunikacji" z Putinem

- Od tego czasu prezydent Putin i ja utrzymywaliśmy otwarty kanał komunikacji. (...) W ciągu ostatnich trzech miesięcy obie strony uczestniczyły w kilku nieoficjalnych spotkaniach i rozmowach telefonicznych, zawsze w dobrej wierze - stwierdziła pierwsza dama USA.

- Zgodziliśmy się współpracować dla dobra wszystkich osób zaangażowanych w tę wojnę. Mój przedstawiciel współpracował bezpośrednio z ludźmi prezydenta Putina, aby zapewnić bezpieczne zjednoczenie dzieci z ich rodzinami między Rosją a Ukrainą. Istotnie, ośmioro dzieci zostało połączonych z rodzinami w ciągu ostatnich 24 godzin - oznajmiła Pierwsza Dama.

Porwania ukraińskich dzieci

Rząd w Kijowie szacuje, że Rosja deportowała lub przymusowo przesiedliła około 20 tysięcy ukraińskich dzieci. W Rosji mają być indoktrynowane i przechodzić szkolenia wojskowe.

Udział w przymusowych przesiedleniach ludności cywilnej z okupowanych terenów Ukrainy był podstawą wystawienia przez Międzynarodowy Trybunał Karny w 2023 roku nakazu aresztowania Putina.

