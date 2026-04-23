Cenckiewicz złożył rezygnację
Świat

Strzelał do turystów na piramidzie. W jego plecaku odkryto notatki

Piramida Księżyca w Teotihuacan w Meksyku
Teotihuacan - starożytne miasto i ośrodek kultury Mezoameryki (nagranie archiwalne)
Źródło: reuters archive
Napastnik, który otworzył ogień do turystów na Piramidzie Księżyca w Meksyku, nie był związany z kartelami narkotykowymi - ustaliły miejscowe służby. Pisząc o bezprecedensowym ataku działającego samotnie sprawcy, media zwracają uwagę na "nowe problemy" kraju.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i potrzebujesz porady lub wsparcia, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Do ataku na terenie popularnego wśród turystów parku archeologicznego w Teotihuacan doszło w poniedziałek. Zginęła jedna osoba, 13 zostało rannych - poinformowały władze.

Na nagraniu, do którego dotarło BBC, widać moment, gdy uzbrojony mężczyzna na szczycie słynnej piramidy otwiera ogień do otaczających go turystów. Ci kulą się, próbując się obronić. "Film jest wstrząsający" - pisze portal.

Co wiadomo o sprawcy

Napastnik został zidentyfikowany jako Julio Cesar Ramirez, 27-letni obywatel Meksyku. Atak miał miejsce dwa miesiące po fali przemocy, która przetoczyła się przez kraj po śmierci barona narkotykowego El Mencho. Jednak zdaniem władz 27-latek działał sam i nic nie wskazuje na to, by był związany z grupami przestępczymi, w tym kartelami narkotykowymi. To one "zazwyczaj stoją za najbrutalniejszymi atakami w Meksyku" - zauważa portal CNN.

Atak najprawdopodobniej był zaplanowany - przekazały służby. Świadczyć ma o tym fakt, że napastnik wcześniej kilkukrotnie odwiedził park archeologiczny i nocował w okolicznych hotelach.

Już w poniedziałek władze informowały, że mężczyzna popełnił samobójstwo. Na miejscu zdarzenia zabezpieczono broń palną, naboje oraz "broń białą". 

Stanowisko archeologiczne Teotihuacan po ataku (22.04.2026)
Piramida Księżyca w Teotihuacan w Meksyku
Źródło: PAP/EPA/Franyeli García
Turyści na terenie parku archeologicznego Teotihuacan
Źródło: PAP/EPA/MARIO GUZMAN
Meksykańskie służby na terenie parku archeologicznego Teotihuacan
Źródło: PAP/EPA/MARIO GUZMAN
Turyści na terenie parku archeologicznego Teotihuacan
Źródło: PAP/EPA/MARIO GUZMAN
Piramida Księżyca w Teotihuacan w Meksyku
Źródło: PAP/EPA/Franyeli García
Turyści na terenie parku archeologicznego Teotihuacan
Źródło: PAP/EPA/MARIO GUZMAN
Turyści na terenie parku archeologicznego Teotihuacan
Źródło: PAP/EPA/MARIO GUZMAN

"Pierwszy taki przypadek" i "nowe problemy"

Podczas gdy w Meksyku przemoc ze strony karteli jest powszechna, zwłaszcza na obszarach strategicznych i wiejskich, masowe strzelaniny w miejscach publicznych zdarzają się w Meksyku rzadziej niż w USA, gdzie o wiele łatwiej jest legalnie zdobyć broń - pisze portal NPR. BBC zauważa jednak, że broń w Meksyku można "bez trudu" zdobyć na czarnym rynku i wskazuje na "nowe problemy" w kraju po tym, co się wydarzyło w Teotihuacan.

- Nigdy wcześniej nie byliśmy świadkami czegoś podobnego w Meksyku. To pierwszy taki przypadek - powiedziała prezydentka kraju Claudia Sheinbaum we wtorek.

Dodała, że napastnik wykazywał oznaki "problemów psychicznych" i "pozostawał pod wpływem wydarzeń, które miały miejsce za granicą". Nie sprecyzowała, o jakie wydarzenia chodzi. Amerykańskie media zwracają jednak uwagę, że 27-latek otworzył ogień w 27. rocznicę ataku w Columbine w USA. Dwóch licealistów zabiło wówczas 13 osób.

Notatki w plecaku napastnika

Podczas konferencji prasowej prokurator generalny stanu Meksyk Luis Cervantes Martinez poinformował, że napastnik miał przy sobie plecak z odręcznie spisanymi notatkami na temat krwawych wydarzeń w USA w kwietniu 1999 roku. Urzędnik stanowy, który rozmawiał z agencją prasową Associated Press, przekazał z kolei, że wśród jego rzeczy znajdowało się też zdjęcie zmodyfikowane przez sztuczną inteligencję, na którym widać go obok napastników z Columbine. O masakrze miał też mówić sam napastnik - przekazał agencji Reuters jeden ze świadków.

Valeria Villa, meksykańska terapeutka z wieloletnim doświadczeniem w kwestiach zdrowia psychicznego, w rozmowie z BBC wskazała ostatnie tragiczne zdarzenie jako "niepokojący moment przejściowy w kierunku naśladowania zjawiska masowych zabójstw, z którym mierzą się Stany Zjednoczone". Zastrzegła, że wpływ na to ma również sytuacja w Meksyku. Częste akty przemocy ze strony karteli "znieczuliły społeczeństwo i młodzież" - dodała ekspertka.

Problemy Meksyku

Prezydentka Meksyku ogłosiła niedawno, że dzienna liczba zabójstw w lutym tego roku była o 44 procent niższa niż pod koniec kadencji jej poprzednika we wrześniu 2024 roku. Krytycy Sheinbaum zwracają jednak uwagę, że statystyki zabójstw nie oddają w pełni sytuacji bezpieczeństwa w Meksyku. Dużym problemem są chociażby zaginięcia młodych osób.

Prezydentka Meksyku Claudia Sheinbaum
Prezydentka Meksyku Claudia Sheinbaum
Źródło: PAP/EPA/Mario Guzman

Według opublikowanego w lutym raportu ośrodka badań Mexico Evalua w ostatnich dziesięciu latach w Meksyku odnotowano o 213 proc. więcej przypadków zaginięć. Autorzy dokumentu opisują, że podczas gdy w 2015 roku zarejestrowano ich 4114, to w 2025 roku były to już 12 872 przypadki. Osób tych nigdy nie odnaleziono i nie wiadomo, co się z nimi stało.

Ich macki sięgają dalej, niż sobie wyobrażasz. Kim są ci ludzie?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ich macki sięgają dalej, niż sobie wyobrażasz. Kim są ci ludzie?

Marcin Złotkowski

Źródło: BBC, CNN, NPR, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Franyeli García

Czytaj także:
Sprzedawali narkotyki przez szyfrowane komunikatory
Narkotykowa siatka rozbita. 27 zatrzymanych w trzech województwach
Opole
Wypadek w Makowcu
Najechał na tył auta. To wpadło pod tira. Zginął 19-latek
WARSZAWA
Pilne
90 miliardów dla Ukrainy. Jest decyzja
BIZNES
Niedźwiedź brunatny - zdjęcie poglądowe
Nie żyje 58-letnia kobieta. Syn usłyszał krzyk przez telefon: niedźwiedź!
Bieszczady
Sławomir Cenckiewicz
"Na dymisję zanosiło się od dawna". Oświadczenie to "wybieg" i "wytrych"
Polska
imageTitle
Koniec sezonu dla Lamine'a Yamala. Co z mistrzostwami świata?
EUROSPORT
John Phelan GettyImages-2202310734
Sekretarz marynarki wojennej USA zdymisjonowany. Czym "zirytował" Hegsetha
Sprawa dotyczy 5,5 tysiąca samochodów
Tysiące aut z fikcyjnymi badaniami. "Pseudohandlarz" dogadał się z diagnostami
Kraków
zacma oko oczy wzrok AdobeStock_192896568
Operacje zaćmy znów z limitami? Pacjenci i lekarze obawiają się powrotu kolejek
Zdrowie
Coraz więcej zachorowań na grypę i koronawirusa
Praca na L4? Nowe regulacje jasno określają zasady
BIZNES
Lotnisko we Frankfurcie
Co z wakacjami? "Musimy się z tym liczyć"
BIZNES
Dziennik został przekazany przez rodzinę Alfreda Kantora
W rysunkach zachował portrety oprawców. Dziennik ocalałego w muzeum
Kraków
Ostrzeżenie przed niedźwiedziami
Ataki niedźwiedzi w Japonii. Pysk znalazł się "tuż przy jego twarzy"
METEO
Sztylet sprzed wieków znaleziony na stoisku handlowym
Sztylet sprzed wieków na giełdzie kolekcjonerskiej. Jego posiadacz zatrzymany
WARSZAWA
Operacja Fever
11 państw, setki zaangażowanych policjantów i166 zatrzymanych osób.
Kujawsko-Pomorskie
Opera nie dostała unijnego dofinansowania
Powiedzieli "nie" dla paktu migracyjnego. Teraz nie dostali pieniędzy na operę
Białystok
Pies zamordowany siekierą
Zaginął pies. Okazało się, że został brutalnie zabity
Wrocław
imageTitle
Zero przy Lewandowskim. Smutna konkluzja z Hiszpanii
EUROSPORT
Bitcoin
Bitcoin odwrócił trend. Co dalej z kursem
BIZNES
Sławomir Cenckiewicz
Cenckiewicz złożył rezygnację
Polska
shutterstock_2641583929
Dwa miliardy złotych wciąż do rozliczenia. NFZ uzależnia wypłaty od sytuacji oddziałów
Piotr Wójcik
tvp 1-0004
Kamera uchwyciła zachowanie posła wobec dziennikarki. "Jak obrzydliwy wuj na weselu"
Polska
Prezydent Karol Nawrocki
Odtajnienie aneksu do raportu z likwidacji WSI. Ruch prezydenta
Polska
8-latkę zauważono na monitoringu
Dziewczynka zniknęła z placu zabaw. Strażnicy odebrali sygnał SOS
Łódź
imageTitle
Świątek czeka na pierwszy mecz w Madrycie
RELACJA
szczepienie szczepienia AdobeStock_478332164_1
Obiecujące wyniki i zablokowana publikacja. Nowy raport o szczepieniach
Zuzanna Kuffel
Symbole narodowe na tablicach rejestracyjnych. Które kraje "je zachowały"
Chcą przywrócić flagę na tablice rejestracyjne. Kraje w UE tak mają?
Michał Istel
Strażacy gaszą dom w Jaworznie
Słup gęstego dymu nad Jaworznem
Katowice
Jelonek zaplątany w sznurki
Rogi zaplątały mu się w sznurek. Zareagowali mieszkańcy
Opole
Ceny paliw mogą wzrosnąć
Ceny paliw na stacjach. Nowe stawki
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica