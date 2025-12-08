Logo strona główna
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Świat

List siedmiu liderów w sprawie pieniędzy dla Ukrainy. Podpisał go też Tusk

"Komisja Europejska już widzi, że sama siebie kompromituje przewlekaniem"
Komisja Europejska zaproponowała finansowanie pomocy Ukrainie z zamrożonych rosyjskich aktywów. Relacja Macieja Sokołowskiego
Źródło: TVN24
Liderzy siedmiu krajów, w tym premier Donald Tusk, przesłali list do przewodniczącej Komisji Europejskiej i przewodniczącego Rady Europejskiej. Apelują o szybkie przyjęcie unijnego mechanizmu wsparcia Ukrainy opartego na pożyczce reparacyjnej, wykorzystującej zamrożone rosyjskie aktywa.

"Czas jest najważniejszy. Podejmując decyzję w sprawie pożyczki reparacyjnej na szczycie UE w grudniu, mamy szansę wzmocnić pozycję Ukrainy w jej obronie i zapewnić lepszą pozycję do negocjacji sprawiedliwego i trwałego pokoju" - czytamy w liście, podpisanym przez liderów siedmiu europejskich państw.

Pod listem podpisy złożyli: premier Polski Donald Tusk, premier Estonii Kristen Michal, premier Finlandii Petteri Orpo, premier Irlandii Micheal Martin, premier Łotwy Evika Siliņa, prezydent Litwy Gitanas Nauseda oraz premier Szwecji Ulf Kristersson.

Dokument jest adresowany do przewodniczącego Rady Europejskiej Antonia Costy oraz szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen.

"Wspieranie Ukrainy w walce o wolność i niepodległość to nie tylko moralny obowiązek - leży to również w naszym własnym interesie" – piszą przywódcy. - "Musimy szybko przystąpić do realizacji propozycji Komisji (Europejskiej) dotyczących wykorzystania środków pieniężnych pochodzących z zamrożonych aktywów Rosji na pożyczkę reparacyjną dla Ukrainy" - dodają.

Media: Waszyngton miał blokować plany Brukseli dotyczące rosyjskich aktywów

Media: Waszyngton miał blokować plany Brukseli dotyczące rosyjskich aktywów

BIZNES
Bank centralny odmawia Brukseli. Kolejny cios

Bank centralny odmawia Brukseli. Kolejny cios

BIZNES

Spór o użycie rosyjskich aktywów

Zgodnie z propozycją KE zamrożone od 2022 r. aktywa rosyjskiego banku centralnego mają zostać wykorzystane do sfinansowania pożyczki reparacyjnej dla Ukrainy. Ta ma oddać pieniądze, gdy Rosja wypłaci jej odszkodowanie za straty wojenne.

Plany te spotykają się jednak ze sprzeciwem Belgii, która przechowuje większość aktywów rosyjskiego banku centralnego. Belgijskie władze obawiają się ewentualnych roszczeń Kremla.

Co istotne, propozycja użycia rosyjskich aktywów, z którą wyszła KE, nie wymaga zgody wszystkich 27 stolic UE, lecz większości kwalifikowanej, którą tworzy 15 państw członkowskich stanowiących 65 proc. ludności. Może więc zostać zatwierdzona bez zgody Belgii.

OGLĄDAJ: Wszystko napisane w Rosji, USA miały być tylko kurierem? "Zobaczyliśmy dosłownie panikę"
Putin

Wszystko napisane w Rosji, USA miały być tylko kurierem? "Zobaczyliśmy dosłownie panikę"

Autorka/Autor: mgk/lulu

Źródło: tvn24.pl, Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24

