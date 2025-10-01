Unijni liderzy zgodni. Jest poparcie dla kluczowych projektów obronnych

Von der Leyen: groźby ze strony Rosji wymagają zdecydowanej odpowiedzi Źródło: Reuters/TVN24 BiS

Szef Rady Europejskiej Antonio Costa poinformował na konferencji w Kopenhadze kończącej szczyt UE, że na spotkaniu przywódcy UE wstępnie poparli flagowe projekty obronne, w tym stworzenie muru dronowego i Straży Wschodniej Flanki.

- Z zadowoleniem przyjmuję dokument konsultacyjny przedstawiony przez przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen i szefową unijnej dyplomacji Kaję Kallas, a także szeroko poparte przez liderów wstępne priorytetowe projekty flagowe, które wzmocnią bezpieczeństwo Europy, w tym europejski mur dronowy i Straż Wschodniej Flanki. To kluczowy krok na drodze do osiągnięcia wspólnej gotowości obronnej do 2030 roku. Odzwierciedla to poważne zagrożenie, z jakim obecnie zmaga się wschodnia flanka - powiedział szef Rady Europejskiej.

Dwa flagowe projekty obronne

Jednym z kluczowych punktów obrad szczytu było przyspieszenie prac nad budową zdolności obronnych Unii. Temat ten zyskał szczególnie na znaczeniu po niedawnych naruszeniach przestrzeni powietrznej kilku państw członkowskich, w tym Polski, przez Rosję.

Komisja Europejska w liście skierowanym do liderów krajów UE przed środowym szczytem napisała, że dwa projekty flagowe - tzw. mur dronowy oraz Straż Wschodniej Flanki - wymagają szczególnej pilności i powinny zostać zrealizowane bezzwłocznie w związku z naruszeniami przestrzeni powietrznej.

Pożyczka sfinansowana przez rosyjskie aktywa

Komisja Europejska zaproponowała także krajom członkowskim UE wykorzystanie rosyjskich zamrożonych aktywów do sfinansowania pożyczki reparacyjnej w wysokości 140 miliardów euro. Pieniądze zostałaby przekazane Ukrainie, a pochodziłyby z izby rozliczeniowej Euroclear znajdującej się w Belgii, która udzieli pożyczki na tę kwotę z zerowym oprocentowaniem. Kraj ten sceptycznie patrzy na takie rozwiązanie, obawiając się między innymi pozwów.

Po zakończeniu nieformalnego unijnego szczytu w Kopenhadze szefowa KE Ursula von der Leyen poinformowała, że miała okazję zaprezentować tę propozycję liderom państw i rządów, a ci wyrazili zainteresowanie. - Chciałabym szczególnie podziękować Friedrichowi Metzowi, który od razu poparł tę propozycję - powiedziała.

- Jeśli zaś chodzi o obawy Belgii, chciałabym podkreślić, że powinno być zupełnie jasne, że Belgia nie może być jedynym państwem członkowskim, które powinno ponosić ryzyko. Ryzyko powinno rozłożyć się szerzej - powiedziała szefowa KE.

