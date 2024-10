Włochy chcą przeprosin Izraela

Premier Włoch Giorgia Meloni uznała atak na bazy sił pokojowych za "niedopuszczalny", a minister obrony Guido Crosetto wezwał natychmiast ambasadora Izraela w Rzymie. - To nie był błąd, ani wypadek - stwierdził Crosetto na zwołanej konferencji prasowej. - Może to stanowić zbrodnię wojenną i już stanowi bardzo poważne naruszenie międzynarodowego prawa wojennego - dodał.

Szef włoskiej dyplomacji i wicepremier Antonio Tajani powiedział w telewizji RAI, że jest to bardzo niebezpieczna sytuacja. - Nie do przyjęcia jest to, co się wydarzyło - uznał. Jego zdaniem, pozytywne jest to, że - jak ogłosiła ambasada Izraela w Rzymie - wszczęto śledztwo w tej sprawie. - Teraz oczekujemy przeprosin i wyjaśnień ze strony rządu izraelskiego - stwierdził Tajani.