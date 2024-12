Księżna Kate towarzyszyła swojemu mężowi i królowi Karolowi III w uroczystym powitaniu emira Kataru , szejka Tamima bin Hamada Al Thaniego, który przybył wraz z żoną z oficjalną wizytą do Wielkiej Brytanii. Wraz z gośćmi i rodziną królewską udała się też do Pałacu Buckingham, w którym wspólnie zjedli lunch. Jak podaje CNN, nie weźmie jednak udziału w bankiecie, który jest zaplanowany na wtorkowy wieczór.

Księżna Kate wraca do zdrowia

Jak zauważa CNN, wtorkowe wydarzenie to kolejne potwierdzenie, że księżna Kate w pełni wraca do życia publicznego po chorobie. 42-latka na początku roku przeszła chemioterapię. Po jej zakończeniu po raz pierwszy pojawiła się publicznie w październiku, gdy pojechała z Williamem do Southport w północno-zachodniej Anglii. Spotkała się wtedy z pogrążonymi w żałobie rodzinami trójki dzieci zabitych w lipcowym ataku nożownika. Wtorkowe uroczystości opuściła królowa Kamila, która przechodziła infekcję dróg oddechowych po oficjalnej wizycie u boku króla w Australii i Samoa pod koniec października.