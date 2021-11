Rzecznik Kremla o słowach Morawieckiego: nie do przyjęcia

Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla, powiedział w środę, że Rosja uważa za "nieodpowiedzialne i nie do przyjęcia" słowa premiera Polski Mateusza Morawieckiego o tym, że Rosja ponosi odpowiedzialność za sytuację na granicy polsko-białoruskiej. Z kolei Angela Merkel, ustępująca kanclerz Niemiec, rozmawiała z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Podkreśliła, że instrumentalizacja migrantów przeciwko Unii Europejskiej przez białoruski reżim jest nieludzka i całkowicie niedopuszczalna.

W związku z sytuacją na granicy we wtorek odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Sejmu. Szef rządu podkreślał na nim , że bezpieczeństwo wschodniej granicy jest naruszane "w bardzo brutalny sposób". - To pierwsza taka sytuacja od 30 lat, kiedy możemy powiedzieć, że bezpieczeństwo, integralność naszych granic jest w tak brutalny sposób atakowana i testowana - stwierdził premier.

Pieskow o słowach premiera

- Uważamy za absolutnie nieodpowiedzialne i nie do przyjęcia słowa premiera Polski o tym, że Rosja ponosi odpowiedzialność za tę sytuację. To oświadczenie jest absolutnie nieodpowiedzialne i nie do przyjęcia - stwierdził rzecznik Kremla na codziennym briefingu dla prasy.