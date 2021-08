Przyspiesza akcja szczepień w USA. Pracodawcy wprowadzają wymóg szczepień

Według ekspertów cytowanych przez "Washington Post" jest to efekt dwóch czynników: nowej fali zakażeń napędzanej przez wariant Delta koronawirusa oraz coraz szerszego przyjmowania wymogów szczepień przez pracodawców. W piątek po raz pierwszy od lutego liczba nowych zakażeń koronawirusem w USA przekroczyła 100 tys., zaś eksperci przewidują, że liczba ta może wzrosnąć nawet do 300 tys. jeszcze w sierpniu.

Amerykańskie firmy wprowadzają obowiązkowe szczepienia

100 dolarów za zaszczepienie się

Dane CDC wskazują na to, że w pełni zaszczepiło się dotąd 57,9 proc. osób w wieku powyżej 12 lat oraz 60,4 proc. dorosłych. Według lipcowych badań na zlecenie Associated Press, około połowy z niezaszczepionych dotąd Amerykanów kategorycznie odmawia otrzymania szczepionki przeciwko COVID-19.

Z kolei według sondażu YouGov dla pisma "The Economist" największym potencjalnym czynnikiem motywującym do zaszczepienia się przez nieprzekonanych byłoby pełne zatwierdzenie szczepionek przez Agencję Leków i Żywności, co spodziewane jest wczesną jesienią. Inne powody to otrzymanie 100-dolarowej zapłaty za zastrzyk (skłoniłoby to 8 proc. badanych) oraz wymóg nałożony przez pracodawcę (również 8 proc.). O zaoferowanie 100-dolarowej zachęty przez władze stanowe zaapelował w ubiegłym tygodniu Biały Dom. Dotychczas podobne rozwiązania zastosowano w Nowym Meksyku, Arkansas, Marylandzie i Wirginii Zachodniej.