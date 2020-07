Znany prawnik na czele komisji badającej szwedzką strategię walki z koronawirusem. Raport przed wyborami

Premier Szwecji Stefan Loefven zaprezentował we wtorek komisję do spraw zbadania szwedzkiej strategii walki z koronawirusem. Gremium to ma na wielu szczeblach ocenić działania władz. Część wniosków ma być udostępniona opinii publicznej jesienią tego roku.

We wtorek premier Szwecji Stefan Loefven, przedstawiając komisję do spraw zbadania szwedzkiej strategii walki z koronawirusem, podkreślił, że gremium to "porówna szwedzkie działania do tych w innych krajach oraz przedstawi kompleksową ocenę szwedzkiej strategii ograniczenia rozprzestrzeniania się infekcji". Oznacza to, że oprócz działań rządu, ministra do spraw socjalnych czy Urzędu Zdrowia Publicznego wzięte zostaną pod uwagę środki podjęte przez regiony oraz gminy, w których rządzi także opozycja.

Raport z prac komisji ma zostać przedstawiony opinii publicznej do 22 lutego 2022 roku, czyli przed mającymi się odbyć jesienią 2022 roku wyborami parlamentarnymi, a część wniosków dotycząca zakażeń wśród osób starszych - do 30 listopada tego roku. W Szwecji formalnie domy opieki nad osobami starszymi podlegają gminom, a szpitale i ośrodki zdrowia - regionom. Przewodniczącym komisji będzie prawnik Mats Melin, były przewodniczący najwyższego sądu administracyjnego. Obecnie jest on członkiem Komisji Weneckiej, organu doradczego Rady Europy. Oprócz Mellina szwedzką strategię oceni sześciu-ośmiu ekspertów z takich dziedzin, jak medycyna, etyka czy ekonomia.

Premier Szwecji Stefan Loefven ALI LORESTANI/PAP/EPA

Oprócz komisji ds. zbadania szwedzkiej strategii walki z koronawirusem oddzielna ocena działań rządu zostanie przedstawiona za sprawą opozycji przez parlamentarną Komisję Konstytucyjną (KU). Ma ona kompetencje, aby przesłuchać premiera i ministrów.

Szwecja walczy z koronawirusem

"Koronakomisja" powstała na skutek presji ze strony centroprawicowej oraz prawicowej opozycji w parlamencie, która domaga się oceny nieskutecznej - jej zdaniem - strategii. Szwedzkie liberalne podejście do walki z koronawirusem polega na dobrowolnych zaleceniach zamiast zakazów. Szwecja jako jeden z niewielu krajów nie zdecydowała się na zamknięcie granic. Jednocześnie, choć w sąsiednich krajach: Danii, Norwegii czy Finlandii udało się opanować epidemię, to Szwecja wciąż notuje dużą liczbę nowych przypadków zakażeń SARS-CoV-2.

W Szwecji z powodu koronawirusa zmarło ponad pięć tysięcy osób Reuters

Kraj ten negatywnie wyróżnia się także wysokim wskaźnikiem zgonów osób zakażonych w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. Szczególnie skutkami epidemii dotknięci są pensjonariusze domów opieki. Media donosiły o przypadkach aktywnej eutanazji, gdy starszym i schorowanym osobom zamiast tlenu podawano morfinę, która spowalnia oddychanie.

We wtorek poinformowano o 23 kolejnych zgonach na COVID-19 w ciągu ostatniej doby, łączny bilans ofiar śmiertelnych w Szwecji to 5333. Dotychczas potwierdzono 68 451 przypadków koronawirusa. Urząd Zdrowia Publicznego, również we wtorek, wydał zalecenie, w którym stwierdzono, że osoba mająca przeciwciała COVID-19, może spotykać się z osobami starszymi oraz z grup ryzyka.

Autor:asty/ks

Źródło: PAP