Stany Zjednoczone przekazały ponad 110 milionów szczepionek do 65 krajów

Stany Zjednoczone przekazały ponad 110 milionów dawek szczepionek przeciw koronawirusowi do 65 krajów. Powołując się na ONZ, Biały Dom przekazał, że to więcej niż połączone darowizny od wszystkich pozostałych krajów. Najwięcej dawek otrzymają Indonezja, Filipiny i Kolumbia. - To dopiero początek - zapowiedział rzecznik Departamentu Stanu Ned Price.