Tymczasowy przywódca rozmawiał z Bidenem. Potwierdzili "żelazny sojusz"

Pełniący obowiązki prezydenta Korei Południowej Han Duck-soo rozmawiał telefonicznie z prezydentem USA Joe Bidenem. Zapewnił go, że mimo trudnej sytuacji wewnętrznej sojusz ze Stanami Zjednoczonym "będzie utrzymany i umacniany". Wcześniej Han Duck-soo ostrzegał podczas Rady Bezpieczeństwa Narodowego przed prowokacją Korei Północnej.

Zgromadzenie Narodowe Korei Południowej poparło w sobotę wniosek o impeachment prezydenta Juna Suk Jeola, który 3 grudnia wprowadził, a po kilku godzinach zniósł stan wojenny w kraju. Szef państwa został zawieszony w pełnieniu obowiązków do czasu wydania orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny, który ma na to 180 dni. Do tego czasu obowiązki prezydenta przejął, w trybie natychmiastowym, premier Han Duck-soo.