Kim Dzong Un wizytuje zakład czołgów

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un dokonał inspekcji fabryki czołgów, wyrażając zadowolenie z ulepszonej konstrukcji tych pojazdów - poinformowała w niedzielę południowokoreańska agencja Yonhap. Reżimowe media w Pjongjangu opublikowały zdjęcia Kima z wizyty, ale nie podały nazwy i lokalizacji zakładu.

Kluczowe fakty: Kim Dzong Un mówił o potrzebie stworzenia dużych mocy do produkcji nowoczesnych czołgów i dział samobieżnych.

Reżimowe media podały, że ​​Kim wyraził "zadowolenie" z ulepszonej konstrukcji rodzimych czołgów.

Według ekspertów w Seulu, reżim Kima "skupia się" na modernizacji broni konwencjonalnej.

Yonhap powołuje się na doniesienia oficjalnej agencji północnokoreańskiej KCNA. Poinformowała ona, że Kim Dzong Un dokonał przeglądu stanu produkcji w zakładzie czołgów, zapoznał się także z postępem prac związanych z wdrażaniem najnowszych technologii przy produkcji sprzętu.

Północnokoreańskie media nie podały nazwy i nie ujawniły lokalizacji zakładu ani daty wizyty Kima, opisały obiekt jako "ważną" fabrykę czołgów - poinformowała w niedzielnej depeszy Yonhap.

Kim Dzon Un w zakładzie produkującym czołgi

"Druga rewolucja" w siłach pancernych

- Zastąpienie w naszej armii broni pancernej z ubiegłego wieku najnowszymi czołgami i pojazdami opancerzonymi jest najważniejszą kwestią w budowaniu sił zbrojnych i ich modernizacji - powiedział Kim Dzong Un, cytowany przez reżimowe media w Pjongjangu.

Przywódca Korei Północnej mówił o potrzebie stworzenia dużych mocy do produkcji nowoczesnych czołgów i dział samobieżnych oraz modernizacji wszystkich systemów uzbrojenia pancernego w krótkim czasie, opisując to jako ważne zadanie dla partii rządzącej w celu doprowadzenia do "drugiej rewolucji w siłach pancernych".

Yonhap, powołując się na doniesienia KCNA, podała, że ​​Kim wyraził "zadowolenie" z ulepszonej konstrukcji czołgów, podkreślając, że "wykazały one dokładność i niezawodność".

Kim Dzon Un w zakładzie produkującym czołgi

Walki po stronie armii rosyjskiej

Agencja Yonhap przypomniała, że pod koniec kwietnia tego roku reżim w Pjongjangu po raz pierwszy potwierdził, że wysłał żołnierzy do Rosji do walki z siłami ukraińskimi "w celu wyzwolenia terenów kontrolowanych przez Ukraińców w obwodzie kurskim".

Według wywiadu w Seulu, wysyłając żołnierzy na wojnę w Ukrainie, armia Korei Północnej poprawiła zdolność bojową wojsk.

Yang Moo-jin, prezydent Uniwersytetu Studiów nad Koreą Północną w Seulu ocenił, że reżim Kima "wydaje się być skupiony na modernizacji swojej broni konwencjonalnej".

- Wojna w Ukrainie pokazała, że ​​broń jądrowa służy przede wszystkim odstraszaniu i jest trudna w użyciu w praktyce, podczas gdy broń konwencjonalna, taka jak artyleria i pociski, wraz z zaawansowaną bronią, taką jak drony, decyduje o sukcesie lub porażce nowoczesnej wojny - stwierdził Yang Moo-jin, cytowany przez Yonhap.

Cele Kima

Wizyta Kima w fabryce czołgów jest częścią szerszych działań mających na celu modernizację konwencjonalnych sił zbrojnych Korei Północnej. Przywódca Korei Północnej niedawno wziął udział w prezentacji nowego niszczyciela dla marynarki wojennej Choe Hyon i testach nowych dronów - przypomniała agencja Reutera.

Według zachodnich wywiadów, Korea Północna otrzymuje od Rosji pomoc techniczną i wojskową w zamian za wysłanie amunicji, rakiet i żołnierzy do walki w Ukrainie.