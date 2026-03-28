Kolejne ataki na Liban, ranni żołnierze USA, groźby Huti. To wydarzyło się na Bliskim Wschodzie

Izrael zniszczył most na rzece Litani w Libanie Źródło: Reuters

1. Izrael kontynuuje ataki na przedmieścia Bejrutu

Libańska agencja informacyjna ANI poinformowała, że izraelskie lotnictwo bez uprzedzenia zbombardowało jedną z dzielnic na południowych przedmieściach Bejrutu. Podkreślono, że był to jeden z trzech ataków tego dnia. W pierwszym, przeprowadzonym jeszcze o świcie, zginęły co najmniej dwie osoby.

Zniszczenia po izraelskim ataku rakietowym na Liban Źródło: STRINGER/PAP/EPA

W odrębnych atakach, które izraelska armia również przeprowadziła w piątek na południu Libanu, zginęło sześć osób, w tym troje dzieci, a 17 zostało rannych. Według libańskiego ministerstwa zdrowia na równinie Bekaa na wschodzie kraju, w wyniku nalotu zginęła kobieta w ciąży z bliźniakami, a siedem innych osób zostało rannych.

Izrael twierdzi, że celem ataków jest rozbicie proirańskiego ugrupowania terrorystycznego Hezbollah.

2. Ranni żołnierze USA po irańskim ataku

Agencja Reutera poinformowała, że 12 amerykańskich żołnierzy zostało rannych w wyniku ataku Iranu na bazę lotniczą Prince Sultan w Arabii Saudyjskiej. Atak ten był co najmniej drugim uderzeniem w tę bazę podczas trwającej od miesiąca wojny z Iranem. W poprzednim uszkodzonych zostało pięć samolotów tankujących KC-135.

3. Huti grożą włączeniem się do wojny

Działający w Jemenie rebelianci Huti zagrozili, że włączą się do wojny na Bliskim Wschodzie, jeśli Izrael i USA będą kontynuować ataki na irańskie cele. Dodali, że ewentualne rozpoczęcie ataków na Iran z wód Morza Czerwonego, również będzie dla nich wystarczającym powodem, by włączyć się do wojny.

- Jesteśmy gotowi do bezpośredniej interwencji wojskowej w razie zawarcia nowego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem przeciwko Iranowi (...), prowadzenia operacji wrogich wobec Iranu lub jakiegokolwiek kraju muzułmańskiego z Morza Czerwonego (...), a także w razie dalszej eskalacji konfliktu przeciwko Islamskiej Republice - poinformował na nagraniu przedstawiciel rebeliantów Yahya Sari.

4. Witkoff zapowiada rozmowy z Iranem

- Myślimy, że w tym tygodniu odbędą się spotkania. Z pewnością na to liczymy - stwierdził specjalny wysłannik USA Steve Witkoff w czasie sponsorowanej przez saudyjski fundusz majątkowy konferencji FII Priority w Miami.

Dodał też, że przez cieśninę Ormuz przepływają statki. - To bardzo dobry znak. Myślę, że prezydent chce porozumienia pokojowego, ale wierzy też w pokój poprzez siłę. Bez presji nigdy nie można nikogo zmusić do stołu negocjacyjnego - stwierdzi Witkoff.

Specjalny wysłannik powiedział również, że USA przekazały Iranowi 15-punktową propozycję porozumienia pokojowego "już jakiś czas temu" i lada chwila oczekują odpowiedzi z Teheranu.

5. Izrael uderza w irański program nuklearny

Izrael uderzył w dwie instalacje jądrowe w Iranie. Celem nalotów były ciężkowodny reaktor w Araku oraz zakład obróbki uranu w Ardakanie. Zdaniem izraelskich sił zbrojnych obiekty te miały kluczowe znaczenie dla irańskich prac nad opracowaniem broni nuklearnej. Dyrektor Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej zaapelował o powściągliwość w działaniach militarnych.

"Zaobserwowano wiele prób odbudowy tego obiektu przez irański terrorystyczny reżim, dlatego izraelskie wojsko ponownie zaatakowało to miejsce" - dodano w komunikacie sił zbrojnych.