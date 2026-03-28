Świat

Kolejne ataki na Liban, ranni żołnierze USA, groźby Huti. To wydarzyło się na Bliskim Wschodzie

Zniszczenia po izraelskim ataku rakietowym na Liban
Izrael zniszczył most na rzece Litani w Libanie
Źródło: Reuters
Armia Izraela kontynuowała ataki na cele w Libanie. 12 amerykańskich żołnierzy zostało rannych w wyniku ataku Iranu na bazę lotniczą Prince Sultan w Arabii Saudyjskiej. Wspierani przez Iran jemeńscy rebelianci Huti poinformowali, że włączą się do wojny na Bliskim Wschodzie, jeśli Izrael i USA będą kontynuować ataki na irańskie cele. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin na Bliskim Wschodzie.

1. Izrael kontynuuje ataki na przedmieścia Bejrutu

Libańska agencja informacyjna ANI poinformowała, że izraelskie lotnictwo bez uprzedzenia zbombardowało jedną z dzielnic na południowych przedmieściach Bejrutu. Podkreślono, że był to jeden z trzech ataków tego dnia. W pierwszym, przeprowadzonym jeszcze o świcie, zginęły co najmniej dwie osoby.

Zniszczenia po izraelskim ataku rakietowym na Liban
Zniszczenia po izraelskim ataku rakietowym na Liban
Źródło: STRINGER/PAP/EPA

W odrębnych atakach, które izraelska armia również przeprowadziła w piątek na południu Libanu, zginęło sześć osób, w tym troje dzieci, a 17 zostało rannych. Według libańskiego ministerstwa zdrowia na równinie Bekaa na wschodzie kraju, w wyniku nalotu zginęła kobieta w ciąży z bliźniakami, a siedem innych osób zostało rannych.

Izrael twierdzi, że celem ataków jest rozbicie proirańskiego ugrupowania terrorystycznego Hezbollah.

2. Ranni żołnierze USA po irańskim ataku

Agencja Reutera poinformowała, że 12 amerykańskich żołnierzy zostało rannych w wyniku ataku Iranu na bazę lotniczą Prince Sultan w Arabii Saudyjskiej. Atak ten był co najmniej drugim uderzeniem w tę bazę podczas trwającej od miesiąca wojny z Iranem. W poprzednim uszkodzonych zostało pięć samolotów tankujących KC-135.

3. Huti grożą włączeniem się do wojny

Działający w Jemenie rebelianci Huti zagrozili, że włączą się do wojny na Bliskim Wschodzie, jeśli Izrael i USA będą kontynuować ataki na irańskie cele. Dodali, że ewentualne rozpoczęcie ataków na Iran z wód Morza Czerwonego, również będzie dla nich wystarczającym powodem, by włączyć się do wojny.

Tatiana Serwetnyk

- Jesteśmy gotowi do bezpośredniej interwencji wojskowej w razie zawarcia nowego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem przeciwko Iranowi (...), prowadzenia operacji wrogich wobec Iranu lub jakiegokolwiek kraju muzułmańskiego z Morza Czerwonego (...), a także w razie dalszej eskalacji konfliktu przeciwko Islamskiej Republice - poinformował na nagraniu przedstawiciel rebeliantów Yahya Sari.

4. Witkoff zapowiada rozmowy z Iranem

- Myślimy, że w tym tygodniu odbędą się spotkania. Z pewnością na to liczymy - stwierdził specjalny wysłannik USA Steve Witkoff w czasie sponsorowanej przez saudyjski fundusz majątkowy konferencji FII Priority w Miami.

Dodał też, że przez cieśninę Ormuz przepływają statki. - To bardzo dobry znak. Myślę, że prezydent chce porozumienia pokojowego, ale wierzy też w pokój poprzez siłę. Bez presji nigdy nie można nikogo zmusić do stołu negocjacyjnego - stwierdzi Witkoff.

Specjalny wysłannik powiedział również, że USA przekazały Iranowi 15-punktową propozycję porozumienia pokojowego "już jakiś czas temu" i lada chwila oczekują odpowiedzi z Teheranu.

5. Izrael uderza w irański program nuklearny

Izrael uderzył w dwie instalacje jądrowe w Iranie. Celem nalotów były ciężkowodny reaktor w Araku oraz zakład obróbki uranu w Ardakanie. Zdaniem izraelskich sił zbrojnych obiekty te miały kluczowe znaczenie dla irańskich prac nad opracowaniem broni nuklearnej. Dyrektor Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej zaapelował o powściągliwość w działaniach militarnych.

"Zaobserwowano wiele prób odbudowy tego obiektu przez irański terrorystyczny reżim, dlatego izraelskie wojsko ponownie zaatakowało to miejsce" - dodano w komunikacie sił zbrojnych.

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: STRINGER/PAP/EPA

Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica