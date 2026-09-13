Świat AfD ma 39 parlamentarzystów w Saksonii-Anhalt. Wśród nich "osoby z wątpliwą przeszłością" Oprac. Aleksandra Sapeta |

Reakcje światowych mediów na zwycięstwo AfD Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/HANNIBAL HANSCHKE

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Alternatywa dla Niemiec (AfD) zwyciężyła w wyborach do parlamentu kraju związkowego Saksonia-Anhalt we wschodnich Niemczech, zdobywając ponad 43 procent poparcia i 39 mandatów.

Jak zauważył "The Guardian", w gronie parlamentarzystów AfD znalazły się "osoby z wątpliwą przeszłością". Wśród nich jest kilku mężczyzn objętych dochodzeniem karnym w związku z działalnością w organizacjach neonazistowskich - wynika z ustaleń niemieckich mediów.

Deputowani AfD. Aktor filmów pornograficznych i ekstremiści

Wobec dwóch deputowanych toczą się postępowania w związku z zarzutami o próbę kontynuowania działalności zdelegalizowanej prawicowo-ekstremistycznej organizacji Artgemeinschaft - grupy neopogańskiej, która przyjęła nacjonalistyczną i antysemicką ideologię. Według prokuratury jeden z nich naruszył też przepisy dotyczące posiadania broni. Obaj odrzucają stawiane im zarzuty.

Inny deputowany AfD to były aktor filmów pornograficznych, wcześniej skazany za kradzież dużej ilości pościeli z hotelu. Sąd potwierdził, że występował w produkcjach dla dorosłych, gdy mężczyzna zakwestionował doniesienia lokalnej prasy na ten temat. Według "Die Zeit" został on również usunięty z uczelni, gdy stwierdzono, że sfałszował świadectwo ukończenia szkoły średniej. Mężczyzna twierdzi, że po odwołaniu się od decyzji został ponownie przyjęty na studia.

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Inny przedstawiciel partii w landtagu Saksonii-Anhaltu przyznał, że w komunistycznej NRD pracował w Stasi, zajmując się obywatelami Niemiec Wschodnich planującymi emigrację na stałe. Jego wybór do regionalnego parlamentu spotkał się z krytyką organizacji reprezentujących ofiary wschodnioniemieckiej dyktatury.

Ponadto dochodzenie przeprowadzone przez stację ZDF wykazało, że niektórzy z deputowanych AfD mieli powiązania z grupami skrajnie prawicowymi. Dotyczyło to między innymi członkostwa w organizacji Heimattreue Deutsche Jugend (Niemiecka Młodzież Wierna Ojczyźnie, HDJ), zdelegalizowanej w 2009 roku.

Prorosyjskość AfD

Wśród przyszłych deputowanych znajduje się wiele osób utrzymujących powiązania z Kremlem - podkreślił "The Guardian".

Przywódca Rosji Władimir Putin, który początkowo zapowiadał, że nie będzie komentował zwycięstwa AfD, w piątek powiedział w rozmowie z prasą podczas wizyty w Indiach, że wynik wyborów w Saksonii-Anhalcie to wina "zachodnich globalistów w sferze polityki, bezpieczeństwa i gospodarki".

Wygrana i postulaty AfD

AfD jest określana również jako partia nacjonalistyczna oraz populistyczna. Jej program zakłada między innymi znaczne ograniczenie imigracji do Niemiec, zmniejszenie kompetencji instytucji UE i przekazanie ich państwom narodowym, a także "normalizację" stosunków z Rosją, w tym zniesienie sankcji oraz odbudowę i uruchomienie gazociągu Nord Stream.

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Antyestablishmentowe ugrupowanie nie zdobyło samodzielnej większości, ale będzie dążyło do utworzenia rządu, próbując przeciągnąć na swoją stronę pojedynczych deputowanych innych partii. Jeśli to się powiedzie, AfD po raz pierwszy w swojej historii stworzy rząd na szczeblu kraju związkowego.