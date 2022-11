Kim jest córka Kim Dzong Una?

Korea Północna wystrzeliła w piątek międzykontynentalną rakietę balistyczną (ICBM), która według sił zbrojnych Korei Południowej przeleciała około tysiąc kilometrów i spadła do Morza Japońskiego. Ministerstwo obrony Japonii oceniło, że taki pocisk ma wystarczający zasięg, by uderzyć w kontynentalne terytorium USA .

Córka Kima ma mieć około 12-13 lat

Dennis Rodman spotkał się z rodziną Kim Dzong Una. Przekonuje, że "to dobry ojciec"

Sukcesja? "Może to być przygotowywanie do objęcia pozycji przywódcy"

Michael Madden, ekspert do spraw Korei Północnej w amerykańskim think tanku Stimson Center twierdzi, że publiczne pokazanie się z córką przy tak propagandowo ważnym wydarzeniu jak wystrzelenie pocisku balistycznego "wskazywałoby na to, że (córka - red.) zostanie wykształcona i przeszkolona, ​​aby wejść na drogę przywództwa". Dodał, że może to być przygotowywanie do objęcia pozycji przywódcy państwa lub przygotowywanie do roli doradcy i zakulisowego gracza, jak w przypadku jej ciotki Kim Jo Dzong, siostry Kim Dzong Una.