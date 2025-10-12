Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Wypadek w Szarm el-Szejk. Ofiary to katarscy urzędnicy

Szpital w Szarm el-Szejk, Egipt
Szpital w Szarm el-Szejk, gdzie trafili ranni Katarczycy
Źródło: Reuters
Trzech Katarczyków zginęło w wypadku drogowym w egipskim Szarm el-Szejk. To urzędnicy biura emira. Wcześniej portal Times of Israel przekazał, że zmarli byli członkami delegacji premiera Mohammeda bin Abdulrahmana as-Sani. W Szarm el-Szejk toczyły się negocjacje o pokoju w Strefie Gazy. W poniedziałek w tym mieście ma odbyć się szczyt z udziałem przywódców USA, Francji i Wielkiej Brytanii.

Ambasada Kataru w Kairze poinformowała w niedzielę nad ranem, że w wyniku wypadku drogowego w Egipcie zginęło trzech pracowników biura emira (Amiri Diwan). Dwóch urzędników zostało rannych. Przebywają w Międzynarodowym Szpitalu w Szarm el-Szejk. Później, wraz z ciałami zmarłych, zostaną przetransportowani na pokładzie rządowego samolotu do stolicy Kataru - poinformowała placówka.

Wcześniej portal Times of Israel przekazał, że Katarczycy, którzy zginęli w sobotę w wypadku drogowym, byli ochroniarzami i urzędnikami MSZ. Mieli wchodzić w skład delegacji, która przebywa obecnie w Egipcie. Na jej czele stoi premier Mohammed bin Abdulrahman as-Sani.

Według źródeł Reutersa, w wypadku, do którego doszło około 50 km od Szarm el-Szejk, zginęło trzech katarskich dyplomatów. Samochód, którym jechali, miał wypaść z drogi na zakręcie. Reuters powoływał się na dwa źródła w służbach bezpieczeństwa Kataru, zastrzegając, że "nie było jasne, czy ofiary były członkami zespołu negocjacyjnego".

Szpital w Szarm el-Szejk, dokąd trafili ranni Katarczycy
Szpital w Szarm el-Szejk, dokąd trafili ranni Katarczycy
Źródło: Reuters

Przełom w sprawie Strefy Gazy

Katar wraz z Egiptem i USA pełni rolę pośrednika w negocjacjach między Hamasem a Izraelem. W środę wieczorem prezydent Stanów Zjednoczonych Doland Trump ogłosił przełom w prowadzonych w Szarm el-Szejk rozmowach i zgodę obu stron na pierwszy etap jego planu pokojowego dla Strefy Gazy. W piątek w Strefie Gazy wstrzymano walki.

Izraelska armia: zawieszenie broni weszło w życie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Izraelska armia: zawieszenie broni weszło w życie

Władze Egiptu zapowiedziały na poniedziałek szczyt pokojowy w Szarm el-Szejk poświęcony Strefie Gazy. Obradom wysokich przedstawicieli ponad 20 państw świata będą przewodniczyć prezydenci Egiptu i USA, Abdel Fatah el-Sisi i Donald Trump.

W spotkaniu wezmą też udział prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer i sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres - poinformowały w sobotę ich kancelarie.

Należy się też spodziewać premierów Włoch i Hiszpanii, Giorgii Meloni i Pedro Sancheza - przekazała agencja AFP. Według mediów w obradach nie wezmą udziału przedstawicieli Izraela. Hamas ogłosił, że będzie reprezentowany przez Katar i Egipt.

Autorka/Autor: tas/ads

Źródło: PAP, Reuters, Times of Israel

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
TAGI:
EgiptKatarKonflikt w Strefie GazyIzraelAutonomia PalestyńskaUSADonald Trump
Czytaj także:
imageTitle
Wszystko pozostanie w rodzinie. Finał dwóch kuzynów
EUROSPORT
imageTitle
Niecodzienny wieczór gwiazd. Rzuty karne marnowali na potęgę
EUROSPORT
Orki atakują łodzie
Orki zaatakowały jacht u wybrzeży Portugalii
METEO
Papież Leon XIV
Apel papieża do "możnych tego świata"
Świat
GettyImages-2219526758
Trump: na to nie pozwolę
Świat
Jared Kushner i Steve Witkoff w Strefie Gazy
Zięć Trumpa i specjalny wysłannik USA pojechali do Strefy Gazy
Świat
Al-Faszir, Sudan
Zaatakowali "z zimną krwią". Nie żyje kilkadziesiąt osób
Świat
Diane Keaton (2018)
Była "nieporównywalna". "Jej duch będzie żył wiecznie"
Kultura i styl
Donald Tusk w Gdyni
Tusk o relokacji migrantów, nowe informacje o zdrowiu Bidena, nie żyje Diane Keaton
TO WARTO WIEDZIEĆ
imageTitle
Nie było polskiej nocy w Rio. Gamrot uduszony, Kowalkiewicz na skraju nokautu
EUROSPORT
Spadnie deszcz
Przed nami kolejny deszczowy dzień
METEO
imageTitle
Hiszpańska dominacja. Włosi też nie zawiedli
EUROSPORT
imageTitle
Bolesna porażka Serbów. Albańczycy prowokowali po golu
EUROSPORT
Policja
Rodzice zgłosili ich zaginięcie. Tragiczny finał poszukiwań
Rzeszów
imageTitle
Pochodzi z Ukrainy, podbija Japonię. Sumoka z innego świata
EUROSPORT
Robert Bąkiewicz na wicu PiS
Bąkiewicz o "wyrywaniu chwastów" i "napalmie". "To czystej wody nienawiść"
Polska
Burza Alice w Hiszpanii
Nie przestaje lać. Odwołane loty, ewakuacje, brak prądu
METEO
Diane Keaton (2022)
Diane Keaton nie żyje
Świat
imageTitle
"Tak, to na pewno koniec". Rafał Majka rozwiał wątpliwości
EUROSPORT
Eksplozja w Tennessee
Nikt nie przeżył wybuchu w fabryce amunicji
Świat
Tobiasz Bocheński
Poseł PiS tłumaczy się z awantury o masło
Polska
Motyl
To nagranie z motylem obejrzały miliony internautów
METEO
imageTitle
Gwizdy, flagi Palestyny i pieniądze na pomoc w Strefie Gazy. Norwegia rozbiła Izrael
EUROSPORT
Donald Tusk
"Wolałabym, żeby premier nie mówił językiem PiS-u"
Polska
imageTitle
Mecz, który trzeba wygrać. Kiedy spotkanie Litwa - Polska w eliminacjach MŚ?
EUROSPORT
Deszcz, parasol, plucha, jesień
Nie rozstaniemy się z parasolami. Pogoda na jutro
METEO
Niemiecka policja
Strzały na rynku w Niemczech, są ranni
Świat
Białe koralowce
Niezwykłe odkrycie u wybrzeży Włoch
METEO
Wypadek podczas rajdu w miejscowości Maciejowice
Wypadek podczas rajdu, auto wjechało w ludzi
Polska
imageTitle
Półfinał prestiżowego turnieju nie dla O'Sullivana
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica