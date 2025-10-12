Wypadek w Szarm el-Szejk. Ofiary to katarscy urzędnicy

Szpital w Szarm el-Szejk, gdzie trafili ranni Katarczycy Źródło: Reuters

Ambasada Kataru w Kairze poinformowała w niedzielę nad ranem, że w wyniku wypadku drogowego w Egipcie zginęło trzech pracowników biura emira (Amiri Diwan). Dwóch urzędników zostało rannych. Przebywają w Międzynarodowym Szpitalu w Szarm el-Szejk. Później, wraz z ciałami zmarłych, zostaną przetransportowani na pokładzie rządowego samolotu do stolicy Kataru - poinformowała placówka.

Wcześniej portal Times of Israel przekazał, że Katarczycy, którzy zginęli w sobotę w wypadku drogowym, byli ochroniarzami i urzędnikami MSZ. Mieli wchodzić w skład delegacji, która przebywa obecnie w Egipcie. Na jej czele stoi premier Mohammed bin Abdulrahman as-Sani.

Według źródeł Reutersa, w wypadku, do którego doszło około 50 km od Szarm el-Szejk, zginęło trzech katarskich dyplomatów. Samochód, którym jechali, miał wypaść z drogi na zakręcie. Reuters powoływał się na dwa źródła w służbach bezpieczeństwa Kataru, zastrzegając, że "nie było jasne, czy ofiary były członkami zespołu negocjacyjnego".

Przełom w sprawie Strefy Gazy

Katar wraz z Egiptem i USA pełni rolę pośrednika w negocjacjach między Hamasem a Izraelem. W środę wieczorem prezydent Stanów Zjednoczonych Doland Trump ogłosił przełom w prowadzonych w Szarm el-Szejk rozmowach i zgodę obu stron na pierwszy etap jego planu pokojowego dla Strefy Gazy. W piątek w Strefie Gazy wstrzymano walki.

Władze Egiptu zapowiedziały na poniedziałek szczyt pokojowy w Szarm el-Szejk poświęcony Strefie Gazy. Obradom wysokich przedstawicieli ponad 20 państw świata będą przewodniczyć prezydenci Egiptu i USA, Abdel Fatah el-Sisi i Donald Trump.

W spotkaniu wezmą też udział prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer i sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres - poinformowały w sobotę ich kancelarie.

Należy się też spodziewać premierów Włoch i Hiszpanii, Giorgii Meloni i Pedro Sancheza - przekazała agencja AFP. Według mediów w obradach nie wezmą udziału przedstawicieli Izraela. Hamas ogłosił, że będzie reprezentowany przez Katar i Egipt.