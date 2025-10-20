Człowiek Trumpa ostrzega Liban

Tłumy zebrały się w Bejrucie na pogrzebie byłego lidera Hezbollahu Hasana Nasrallaha Źródło: Reuters

"Jeżeli Bejrut będzie się nadal wahał, Izrael może podjąć jednostronne działania, a ich konsekwencje będą poważne" - napisał Barrack. "Jeśli Liban nie podejmie działań, nie da się uniknąć konfrontacji w chwili, gdy Izrael jest najsilniejszy, a Hezbollah znacznie słabiej wspierany przez Iran" - stwierdził.

Zdaniem Barracka szyicki Iran jest obecnie bardzo osłabiony zarówno politycznie, jak i gospodarczo, i moralnie. Jednocześnie zaś rośnie siła sunnickiej Arabii Saudyjskiej, odwiecznej rywalki Teheranu. Amerykański wysłannik spodziewa się, że Rijad wkrótce przystąpi do tzw. Porozumień Abrahamowych (serii zawieranych przy współpracy z USA umów normalizujących stosunki między Izraelem a państwami arabskimi), a w ślad za Rijadem pójdą inne państwa.

Plan rozbrojenia Hezbollahu zaakceptowany przez Liban

Tom Barrack sugeruje w swoim wpisie, że Liban ryzykuje chaosem i rozbiciem kruchego systemu politycznego, i przewiduje, że przegrane starcie Hezbollahu z Izraelem doprowadziłoby do odłożenia wyborów, paraliżu parlamentu i ogólnokrajowych protestów, a w rezultacie zwiększyło prawdopodobieństwo zagranicznych interwencji.

Zgodnie z umową o zawieszeniu broni zawartą w listopadzie ubiegłego roku Hezbollah miał wycofać się z terytoriów przygranicznych, a Izrael - zaprzestać ataków na cele ugrupowania. Rząd Libanu zatwierdził na początku sierpnia popierany przez USA plan zmierzający do rozbrojenia Hezbollahu.

Hezbollah to szyicka partia i organizacja zbrojna, kontrolowana i finansowana przez Iran. Była do niedawna najpoważniejszą siłą polityczną i wojskową w Libanie. Hezbollah przez dekady kontrolował między innymi południe Libanu, tworząc tam swoiste państwo w państwie i z różną intensywnością walcząc z Izraelem. Pozycja organizacji została znacznie osłabiona jesienią 2024 roku.

Izrael przeprowadził w zeszłym roku szereg udanych operacji wojskowych i sabotażowych przeciw Hezbollahowi. Ranił wielu ich bojowników, detonując podmienione pagery. Zabił także ich lidera, a kilka dni później - jego następcę.

Konflikt zakończyło porozumienie zakładające między innymi rozbrojenie Hezbollahu na południu Libanu i wycofanie stamtąd wojsk izraelskich. Obie strony zarzucają sobie łamanie rozejmu.

