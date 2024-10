Ostatni raz stracili władzę 15 lat temu. Teraz znów może się to stać

W Japonii od niedzielnego poranka trwają wybory do Izby Reprezentantów, czyli niższej izby parlamentu. Według przedwyborczych sondaży, rządząca konserwatywna Partia Liberalno-Demokratyczna (LDP) może nie zdobyć większości. LDP od swojego powstania w latach 50. straciła władzę tylko dwukrotnie, ostatni raz w 2009 roku.

Ponad 45 tys. lokali wyborczych będzie otwartych w niedzielę od godz. 7 rano czasu lokalnego do godz. 20 (od północy do godz. 12 w Polsce). Wraz z ich zamknięciem media mają podać pierwsze szacunkowe wyniki wyborów do japońskiej Izby Reprezentantów.