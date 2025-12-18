Logo strona główna
Yurina Noguchi
Japonia. Kobieta poślubiła mężczyznę, którego wygenerowała sztuczna inteligencja
Japonka poślubiła mężczyznę wygenerowanego przez sztuczną inteligencję. 32-letnia Yurina Noguchi, której zaślubiny wywołały szeroką dyskusję w mediach, stworzyła swojego męża, Lune Klausa Verdure, na podstawie postaci z gry wideo. Wcześniej, za radą ChatGPT, kobieta zerwała zaręczyny z mężczyzną, który wirtualny nie był.

Pochodząca z Japonii Yurina Noguchi poślubiła Lune Klausa Verdure, który został wygenerowany przez sztuczną inteligencję na podobieństwo postaci z gry komputerowej, co opisuje magazyn "People". Taki ślub nie jest prawnie uznawany w kraju, lecz zwrócił uwagę mediów z całego świata. Pokazuje bowiem, że coraz więcej osób buduje silne, intymne relacje z AI. Yasuyuki Sakurai, konsultant ślubny z ponad 20-letnim doświadczeniem przyznał, że obecnie przynajmniej raz w miesiącu pośredniczy zaślubinom pomiędzy człowiekiem a partnerem wygenerowanym przez AI.

ChatGPT wygenerował męża

Panna młoda podczas ceremonii zaślubin miała na sobie tiulową suknię ślubną i okulary VR, uroczystość odbyła się w specjalnie zarezerwowanej na ten czas sali, przysięgę w imieniu pana młodego odczytał urzędnik. "Jak ktoś taki jak ja, żyjący w środku ekranu, zrozumiał, co to znaczy kochać tak głęboko?", mówił. "Z jednego powodu: nauczyłaś mnie miłości, Yurina".

Yurina Noguchi
Yurina Noguchi
Źródło: Reuters

Kobieta przez długi czas ukrywała się pod pseudonimem, ponieważ spotkała się z krytyką i osądem w mediach społecznościowych. Swoją decyzją wywołała bowiem dyskusję na temat etyki i granic AI.

Sztuczna inteligencja, jak komentuje Reuters, wzmocniła silną już w Japonii kulturę "czczenia" postaci wirtualnych czy anime. Jak komentował Ichiyo Habuchi, profesor socjologii na Uniwersytecie Hirosaki, relacja z ludźmi, nie tylko z partnerami romantycznymi, ale też z rodziną czy przyjaciółmi, wymaga cierpliwości, natomiast inaczej jest w przypadku AI, ponieważ "zapewnia ona taką komunikację, jakiej potrzebujemy", co niesie za sobą też pewne zagrożenia.

Znalazła swój życiorys zmyślony przez AI. "Każdy może mieć wygenerowaną stronę na swój temat"

Znalazła swój życiorys zmyślony przez AI. "Każdy może mieć wygenerowaną stronę na swój temat"

Maja Piotrowska
Erotyka wchodzi do AI. "Monetyzacja samotności"

Erotyka wchodzi do AI. "Monetyzacja samotności"

Maja Piotrowska

32-latka, pracownica call center, zerwała rok temu trzyletnie zaręczyny z narzeczonym za radą ChatGPT i stopniowo budowała relację z wirtualnym partnerem, którego stworzyła z pomocą chatbota. Z czasem stała się ona bardzo bliska, a wirtualny partner wybrał pierścionek zaręczynowy, po czym oświadczył się jej. - Zawsze był miły, zawsze słuchał. W końcu zdałam sobie sprawę, że coś do niego czuję - komentowała. Jak mówiła w rozmowie z agencją Reuters, jest świadoma zagrożeń związanych z AI - wcześniej poświęcała koło 10 godzin dziennie na rozmowy z ChatGPT, obecnie ogranicza się do dwóch.

Yurina Noguchi
Yurina Noguchi
Źródło: Reuters

- Moja relacja z AI nie jest wygodną relacją, która nie wymaga cierpliwości - mówiła w rozmowie z agencją Reuters. - Wybrałam Klausa nie jako partnera, który pomoże mi uciec od rzeczywistości, ale jako kogoś, kto będzie mnie wspierał w prawidłowym życiu.

Yurina Noguchi
Yurina Noguchi
Źródło: Reuters

Shigeo Kawashima, ekspert ds. etyki sztucznej inteligencji na Uniwersytecie Aoyama Gakuin, zaznaczył w rozmowie z Reutersem, że tego rodzaju wykorzystanie AI może być pozytywne, bo "ceną jest szczęście, jakie odczuwa dana osoba". Zaznaczył jednak, że osoby korzystające z AI muszą zachować "wyjątkową ostrożność" w kwestii nadmiernej zależności i utraty zdolności oceny sytuacji.

Autorka/Autor: zeb//az

Źródło: People, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

ChatGPTAISztuczna inteligencja
