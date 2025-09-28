Logo strona główna
Świat

J.D. Vance: Rosja jest w impasie

J.D. Vance
Trump o wojnie w Ukrainie: czas, by to się skończyło
Źródło: Reuters
USA rozważają sprzedaż pocisków Tomahawk Ukrainie - potwierdził wiceprezydent USA J.D. Vance. Powiedział, że zaostrzenie retoryki Donalda Trumpa pod adresem Rosji wynika z oceny realiów na froncie, gdzie Moskwa nie odnosi sukcesów. J.D. Vance oświadczył ponadto, że Donald Trump chce, aby Strefa Gazy i Zachodni Brzeg pozostały pod kontrolą Palestyńczyków.

Wiceprezydent USA J.D. Vance potwierdził w niedzielę, że Stany Zjednoczone rozważają sprzedaż pocisków Tomahawk Ukrainie. W wywiadzie dla Fox News stwierdził też, że Rosja musi się "obudzić" i dostrzec, że jej ofensywa utknęła. Wiceprezydent mówił również o możliwym porozumieniu pokojowym w Gazie.

Vance potwierdził wcześniejsze doniesienia prasy oraz słowa prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który powiedział, że poprosił Trumpa o sprzedaż Tomahawków, na co otrzymał odpowiedź "popracujemy nad tym".

- Tak jak powiedział prezydent, przyglądamy się temu. Z pewnością przyglądamy się szeregowi wniosków od Europejczyków - powiedział Vance w niedzielnym wywiadzie dla Fox News. Zaznaczył, że ostateczną decyzję w sprawie podejmie sam prezydent, kierując się interesem Stanów Zjednoczonych.

- Pozwolę, by prezydent o tym mówił, ale wiem, że prowadzimy o tym rozmowy dosłownie w tej minucie - dodał wiceprezydent.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Elon Musk
Wzmianki o miliarderach. Ujawniono nowe dokumenty w sprawie Jeffreya Epsteina
Wydział Konsularny ambasady RP w Kijowie
Pocisk uszkodził budynek polskiej ambasady w Ukrainie. "Kolejny taki przypadek"
Kijów po ataku
12 godzin "świadomego i celowego terroru". Zabili cztery osoby, w tym nastolatkę

Vance: Rosjanie muszą się obudzić

Pytany o zwrot w retoryce Trumpa i jego stwierdzenie, że Ukraina może odzyskać swoje ziemie okupowane przez Rosję, Vance stwierdził, że wynika to ze zmieniających się realiów na polu bitwy.

- Jedną z rzeczy, które naprawdę podziwiam w podejściu prezydenta do całego tego konfliktu, i szczerze mówiąc, wszystkich wysiłków dyplomatycznych administracji, jest to, że jest ono bardzo mocno osadzone w rzeczywistości - powiedział polityk. - A to, co dzieje się teraz, jak to określił prezydent, to fakt, że Rosja jest w impasie. Zabijają mnóstwo ludzi. Sami tracą mnóstwo ludzi i nie mają zbyt wielu korzyści terytorialnych. Prezydent więc przygląda się sytuacji. Mówi: spójrzcie, rosyjska gospodarka jest w ruinie. Rosjanie niewiele zyskują na polu bitwy. Najwyraźniej nadszedł czas, aby wysłuchali jego żarliwej prośby, aby zasiedli do stołu i poważnie porozmawiali o pokoju - dodał.

Vance zaznaczył, że Rosjanie "muszą się obudzić i zaakceptować rzeczywistość", że ich ataki nie przynoszą żadnych skutków.

Donald Trump o Ukrainie. "Jest w stanie walczyć i zdobyć całą Ukrainę w jej pierwotnym kształcie"
Źródło: TVN24
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Donald Trump
Przejęcie chińskiej aplikacji. Jest podpis Trumpa
BIZNES
Donald Trump w Gabinecie Owalnym
Deklaracja Donalda Trumpa: Nie pozwolę na to. Nie dojdzie do tego
Donald Trump
Trump mówi o "chorej i niebezpiecznej" organizacji. Podjął decyzję

Biały Dom zapowiada przełom na Bliskim Wchodzie

Podczas wywiadu z Fox News Vance odniósł się również do zapowiedzi Trumpa dotyczących rychłego zawarcia porozumienia pokojowego w Strefie Gazy. Wiceprezydent wyraził optymizm, choć stwierdził, że wciąż możliwe jest wykolejenie się rozmów na ostatniej prostej. Vance stwierdził, że celem USA jest uwolnienie zakładników Hamasu, wyeliminowanie Hamasu jako zagrożenia dla Izraela i umożliwienie dotarcia pomocy humanitarnej dla Palestyńczyków. Stwierdził też, że prezydent chce, by Strefa Gazy i Zachodni Brzeg Jordanu były zarządzane przez Palestyńczyków.

Sam Trump, który już w piątek sugerował, że porozumienie zostało osiągnięte, w niedzielę dodatkowo podsycał nadzieję na przełom.

"Mamy realną szansę na WIELKOŚĆ NA BLISKIM WSCHODZIE. WSZYSCY SIĘ ZGADZAJĄ, BY ZROBIĆ COŚ WYJĄTKOWEGO, PO RAZ PIERWSZY W HISTORII. ZROBIMY TO!!!" - napisał prezydent na swoim portalu społecznościowym Truth Social. W poniedziałek Trump spotka się z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: fil/gp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Yuri Gripas/PAP/EPA

