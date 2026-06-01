Świat Izraelski nalot na południu Libanu. Władze o ofiarach Oprac. Aleksandra Sapeta |

Kłęby dymu nad południowym Libanem po izraelskich atakach - 25.05.2026 r. Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ATEF SAFADI

Izrael zintensyfikował w ostatnich dniach uderzenia na Liban, gdzie od blisko trzech miesięcy walczy ze wspieranym przez Iran Hezbollahem. Premier Benjamin Netanjahu oświadczył w niedzielę, że polecił wojsku rozszerzenie ofensywy w Libanie.

Według libańskiego ministerstwa zdrowia w niedzielnym nalocie zginęło osiem osób na południu Libanu. Wśród nich były trzy kobiety, rannych zostało 19 osób - dodano.

Władze Izraela deklarują, że nasilenie ofensywy jest reakcją na coraz częstsze ataki dronów Hezbollahu.

"Nic nie usprawiedliwia poważnej eskalacji"

Eskalację konfliktu izraelsko-libańskiego komentują światowi przywódcy. Francja zażądała zwołania w poniedziałek nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ - poinformowało w niedzielę francuskie ministerstwo spraw zagranicznych.

"Nic nie usprawiedliwia poważnej eskalacji, która ma obecnie miejsce w południowym Libanie. Francja będzie nadal wspierać władze Libanu w ich staraniach o przywrócenie suwerenności państwowej i integralności terytorialnej kraju" - napisał na X prezydent Francji Emmanuel Macron.

Je me suis entretenu avec le Prince héritier d’Arabie saoudite Mohammed Ben Salman, le Sultan d’Oman Haïtham Bin Tariq, le Président émirien Mohammed Ben Zayed et le Président égyptien Abdefattah Al Sissi.



À tous, je porte le même message : il est essentiel qu’un accord… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 31, 2026 Rozwiń Emmanuel Macron o sytuacji na Bliskim Wschodzie Źródło: X

"Postępy armii izraelskiej w głąb południowego Libanu budzą poważne zaniepokojenie" - napisał w oświadczeniu szef niemieckieJ dyplomacji Johann Wadephul. Jak dodał, "każda dalsza eskalacja zaostrzy i tak już napiętą sytuację oraz wywoła nową falę wysiedleń w Libanie".

Ministra spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Yvette Cooper zwróciła uwagę w niedzielnym wpisie na X, że "eskalacja działań wojennych Izraela w Libanie doprowadziła do śmierci i przesiedleń ludności cywilnej, zniszczenia infrastruktury". Brytyjska minister zaapelowała: "To musi się skończyć. Hezbollah musi zaprzestać ataków na Izrael i rozbroić się. Wszystkie strony muszą przestrzegać zawieszenia broni i prowadzić negocjacje w dobrej wierze".

Israel's military escalation in Lebanon has killed and displaced civilians, destroyed infrastructure, and eroded space for diplomacy. It must end.



Hizballah must end attacks on Israel and disarm.



All sides must respect the ceasefire and engage with negotiations in good faith. — Yvette Cooper (@YvetteCooperMP) May 31, 2026 Rozwiń Ministra spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii o eskalacji izraelsko-libańskiego konfliktu Źródło: X

Sekretarz stanu USA Marco Rubio rozmawiał zarówno z prezydentem Libanu Josephem Aounem, jak i premierem Izraela Benjaminem Netanjahu na temat negocjacji dyplomatycznych między Izraelem a Libanem i zaproponował plan umożliwiający "stopniowe złagodzenie napięć" - przekazał w poniedziałek amerykański urzędnik, cytowany przez agencję Reuters.

Według urzędnika strona amerykańska miała zaproponować, aby pierwszym krokiem było zaprzestanie ataków dronami przez Hezbollah, a w zamian "Izrael powstrzyma się od eskalacji w Bejrucie".

Przewodniczący libańskiego parlamentu Nabih Berri, który stwierdził, że "gwarantuje" zaangażowanie Hezbollahu w zawieszenie broni, zażądał, by to Izrael przestał "strzelać pierwszy".

Konflikt izraelsko-libański

W marcu Hezbollah rozpoczął ostrzał rakietowy i dronowy Izraela, aby wesprzeć Iran. Izrael odpowiedział atakami na południowy Liban. Od 16 kwietnia w Libanie formalnie obowiązuje rozejm, ogłoszony przez USA. Izrael i Hezbollah oskarżają się jednak wzajemnie o jego łamanie i kontynuują niemal codzienne ataki.

Według relacji mediów w ostatnim czasie izraelska armia każdej nocy zestrzeliwała ponad 100 bezzałogowców. Portal Times of Israel poinformował również, że izraelski żołnierz zginął w ataku drona Hezbollahu na południu kraju.

Według władz libańskich, cytowanych przez AFP, od początku konfliktu w wyniku izraelskich ataków zginęło 3371 osób, a ponad milion mieszkańców zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Izrael twierdzi, że w tym samym okresie zginęło 24 izraelskich żołnierzy i czterech cywilów.

W sobotę premier Libanu Nawaf Salam potępił "niebezpieczną i bezprecedensową eskalację" ze strony Izraela, zauważając, że jego wojska posuwają się naprzód na południu kraju i przeprowadzają masowe naloty. Wezwał Izrael do natychmiastowego zawieszenia broni.

Do eskalacji dochodzi w tle rozmów pokojowych. Delegacje wojskowe Libanu i Izraele spotkały się w piątek w Waszyngtonie, aby przygotować się do nowej czwartej od początku wojny rundy rozmów, zaplanowanej na 2 i 3 czerwca.

Nie jest też jasne, jak nasilenie nalotów przez Izrael wpłynie na negocjacje USA i Iranu. Teheran domaga się, aby zawieszenie broni w Libanie było częścią porozumienia.

