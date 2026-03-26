Świat

Izrael: ważny irański dowódca zabity. Odpowiadał za blokowanie cieśniny Ormuz

Jak Iran blokuje cieśninę Ormuz? Jak USA próbują ją udrożnić? Animacja TVN24
Dowódca marynarki wojennej Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej Alireza Tangsiri został zabity - poinformował w czwartek portal Times of Israel, powołując się na izraelskiego urzędnika.

Admirał Alireza Tangsiri został zabity w ataku na miasto Bandar Abbas w południowym Iranie - podały w czwartek izraelskie media, powołując się na informacje od izraelskiego urzędnika.

Na razie informacji tej nie potwierdziły źródła irańskie ani armia izraelska. Nie jest też jasne, czy atak przeprowadził Izrael, czy USA.

Odpowiedzialny za blokadę

Admirał Alireza Tangsiri od 2018 roku dowodził Marynarką Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Jak donosi izraelskie źródło, był on odpowiedzialny za kierowanie blokadą cieśniny Ormuz, wprowadzoną przez Iran po izraelsko-amerykańskim ataku 28 lutego.

Marynarka Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej jest jednym z dwóch komponentów sił morskich tego kraju, obok Marynarki Wojennej Iranu. Odpowiada to podziałowi całości sił zbrojnych Iranu, które tworzą Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej oraz Armia Islamskiej Republiki Iranu. Zgodnie z irańską konstytucją, Armia odpowiada za obronę granic i ład wewnętrzny Iranu, a Korpus - za obronę rewolucji islamskiej i jej dorobku.

Mikołaj Gątkiewicz
