Hamas uwolnił część zakładników. Izraelskie media podały nazwiska

Benjamin Netanjahu nazwał powrót Izraelskich zakładników "historycznym wydarzeniem" Źródło: Reuters

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Izraelscy zakładnicy są przekazywani w różnych miejscach w Strefie Gazy. W mieście Gaza Hamas przekazał pod opiekę Czerwonego Krzyża siedmioro z nich. Następni mają zostać uwolnieni później. Według mediów izraelskich, uwolnieni to: 22-letni żołnierz poborowy Matan Angrest, 28-letnie bliźniaki Gali i Ziv Berman, Alon Ohel, Eitan Mor, Omri Miran i Guy Gilboa-Dallal.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Hamas uwalnia zakładników RELACJA

Plan pokojowy dla Strefy Gazy

Wymiana zakładników jest realizacją pierwszego etapu amerykańskiego planu rozejmowego dla Strefy Gazy. Porozumienie obejmuje też wstrzymanie walk i częściowe wycofanie się wojsk izraelskich ze Strefy Gazy - co nastąpiło w piątek - a także zwiększenie napływu pomocy humanitarnej.

Plan pokojowy dla Strefy Gazy Źródło: Michał Czernek / PAP

Druga faza zakłada m.in. złożenie broni przez Hamas, przekazanie władzy w Strefie Gazy tymczasowej administracji palestyńskiej pod nadzorem międzynarodowym, stworzenie sił stabilizacyjnych i odbudowę tego terytorium. Szczegóły tych kwestii nie zostały jeszcze ustalone i mają być tematem dalszych negocjacji

Atak Hamasu i uprowadzenia

7 października 2023 roku Hamas zaatakował Izrael, mordując przy tym około 1200 jego obywateli. Izrael informował, że ofiary były gwałcone, okaleczane i torturowane. Tego dnia palestyńska terrorystyczna organizacja wzięła do niewoli 251 osób. Część z nich została zwolniona podczas tymczasowego zawieszenia broni wcześniej w tym roku. W Gazie pozostało jednak 20 żywych zakładników i ciała 28, którzy zmarli.

Izraelczycy oczekują na powrót zakładników (Tel Awiw, 13 października) Źródło: PAP/EPA

Według władz Izraela, w grupie 20 pozostających przy życiu, są sami mężczyźni. CNN podaje, że trzech z nich to żołnierze izraelskiej armii, inni zostali uprowadzeni z przygranicznych kibuców lub odbywającego się w pobliżu Strefy Gazy festiwalu muzycznego.

W odpowiedzi na atak dwa lata temu Izrael podjął ofensywę, w wyniku której - według ostatnich danych - w Strefie Gazy zginęło ponad 67, 8 tysiąca osób, głównie cywilów. Rannych zostało ponad 170 tysięcy osób.

OGLĄDAJ: TVN24 HD