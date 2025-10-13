Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Hamas uwolnił część zakładników. Izraelskie media podały nazwiska

Przygotowania do przejęcia uwolnionych izraelskich zakładników
Benjamin Netanjahu nazwał powrót Izraelskich zakładników "historycznym wydarzeniem"
Źródło: Reuters
W Gazie doszło do przekazania siedmiu zakładników pod opiekę Czerwonego Krzyża. Do uwolnienia następnych ma dojść w później. Izraelskie media przekazały nazwiska uwolnionych.

Izraelscy zakładnicy są przekazywani w różnych miejscach w Strefie Gazy. W mieście Gaza Hamas przekazał pod opiekę Czerwonego Krzyża siedmioro z nich. Następni mają zostać uwolnieni później. Według mediów izraelskich, uwolnieni to: 22-letni żołnierz poborowy Matan Angrest, 28-letnie bliźniaki Gali i Ziv Berman, Alon Ohel, Eitan Mor, Omri Miran i Guy Gilboa-Dallal.

Hamas uwalnia zakładników
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Hamas uwalnia zakładników

RELACJA

Plan pokojowy dla Strefy Gazy

Wymiana zakładników jest realizacją pierwszego etapu amerykańskiego planu rozejmowego dla Strefy Gazy. Porozumienie obejmuje też wstrzymanie walk i częściowe wycofanie się wojsk izraelskich ze Strefy Gazy - co nastąpiło w piątek - a także zwiększenie napływu pomocy humanitarnej.

Plan pokojowy dla Strefy Gazy
Plan pokojowy dla Strefy Gazy
Źródło: Michał Czernek / PAP

Druga faza zakłada m.in. złożenie broni przez Hamas, przekazanie władzy w Strefie Gazy tymczasowej administracji palestyńskiej pod nadzorem międzynarodowym, stworzenie sił stabilizacyjnych i odbudowę tego terytorium. Szczegóły tych kwestii nie zostały jeszcze ustalone i mają być tematem dalszych negocjacji

Atak Hamasu i uprowadzenia

7 października 2023 roku Hamas zaatakował Izrael, mordując przy tym około 1200 jego obywateli. Izrael informował, że ofiary były gwałcone, okaleczane i torturowane. Tego dnia palestyńska terrorystyczna organizacja wzięła do niewoli 251 osób. Część z nich została zwolniona podczas tymczasowego zawieszenia broni wcześniej w tym roku. W Gazie pozostało jednak 20 żywych zakładników i ciała 28, którzy zmarli.

Izraelczycy oczekują na powrót zakładników (Tel Awiw, 13 października)
Izraelczycy oczekują na powrót zakładników (Tel Awiw, 13 października)
Źródło: PAP/EPA

Według władz Izraela, w grupie 20 pozostających przy życiu, są sami mężczyźni. CNN podaje, że trzech z nich to żołnierze izraelskiej armii, inni zostali uprowadzeni z przygranicznych kibuców lub odbywającego się w pobliżu Strefy Gazy festiwalu muzycznego.

W odpowiedzi na atak dwa lata temu Izrael podjął ofensywę, w wyniku której - według ostatnich danych - w Strefie Gazy zginęło ponad 67, 8 tysiąca osób, głównie cywilów. Rannych zostało ponad 170 tysięcy osób.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop/kab

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
TAGI:
HamasIzraelStrefa GazyKonflikty wojskowe Izraela
Czytaj także:
Ludwik Kotecki
Członek RPP: wydaje mi się, że na tym poprzestaniemy
BIZNES
imageTitle
Rywale w rozpaczy. "Zgasła ostatnia iskierka nadziei"
EUROSPORT
imageTitle
Cztery lata zawieszenia. Agencja nie uwierzyła tenisiście
EUROSPORT
imageTitle
Urban dokonał tego jako pierwszy
EUROSPORT
Oczyszczalnia ścieków Czajka
Koniec nielegalnego korzystania z wodociągów i kanalizacji
WARSZAWA
Donald Trump
Tomahawki dla Ukrainy? "Najpierw porozmawiałbym z Putinem"
Świat
Zginęły dwie osoby
Pożar budynku wielorodzinnego, nie żyją dwie osoby
Olsztyn
Hiszpania
Ludzie uwięzieni w autach, wstrzymane kursowanie pociągów
METEO
imageTitle
Polski mur nie do przebicia. "Jesteśmy sobie pisani"
EUROSPORT
biuro, office, open space, ludzie, pracownicy
Trudniej o podwyżkę. "Taktyczna cierpliwość" na rynku pracy
BIZNES
Akcja piaseczyńskiej drogówki wymierzona w użytkowników hulajnóg elektrycznych
Hulajnogą w kilka osób i po przejściu dla pieszych
WARSZAWA
Gaza
Hamas uwalnia zakładników
RELACJA
Poznań
Wielki ogień w Poznaniu, paliła się galeria handlowa. Na miejscu wciąż kilkanaście zastępów
Poznań
imageTitle
Wygrany zgrupowania? "Byłem w dobrej formie"
EUROSPORT
Yehuda Prokopowicz
Jury wybrało. Trzech Polaków w czołowej dwudziestce Konkursu Chopinowskiego
Polska
Prognozuje się sztorm na Bałtyku
IMGW ostrzega przed sztormem na Bałtyku
METEO
imageTitle
Lewandowski wśród najlepszych strzelców drużyn narodowych. Imponujący dorobek
EUROSPORT
Nowy posterunek w Turobinie
"Autoparaliż" w wojsku i służbach mundurowych. Jak do niego doszło?
Robert Zieliński
Wiec PiS na placu Zamkowym
Kaczyński "stracił czujność już na samym początku"
Polska
Donald Trump przed wylotem na Bliski Wschód
Trump poleciał do Egiptu. "Wyjątkowe wydarzenie"
Świat
Baner z podziękowaniami dla prezydenta USA Trumpa przed jego wizytą w Izraelu, w Jerozolimie
Zakładnicy Hamasu, Trump w Egipcie, Polacy krok od baraży
Świat
Jesień, słońce, chmury
Pierwszy dzień tygodnia przyniesie zmianę
METEO
11 min
pc
Mały dron kontra F-35 za miliardy. Kto naprawdę ma przewagę w powietrzu?
TVN24+ Originals
imageTitle
Jan Urban o meczu. To mu się nie podobało
EUROSPORT
imageTitle
Szymański skomentował swoją niesamowitą bramkę
EUROSPORT
Wypadek na Wisłostradzie
Wypadek na Wisłostradzie. Sześć osób rannych
WARSZAWA
imageTitle
Wyraźny bohater, ale też rozczarowania. Oceny za mecz z Litwą
Najnowsze
imageTitle
Donald Tusk na meczu Polaków. Przewidział wynik
EUROSPORT
imageTitle
To miejsce trzeba utrzymać. Sytuacja w grupie Polaków
EUROSPORT
imageTitle
Nietypowy gol, później błysk Lewandowskiego. Ważna wygrana Polaków
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica