Przyjechali się bawić, walczyli o życie. "Byli wszędzie, chodzili i strzelali. Wokół umierali ludzie"

czytaj dalej

Trafiliśmy w 800 obiektów Hamasu w Strefie Gazy. Zabiliśmy setki bojowników, a kilkudziesięciu wzięliśmy do niewoli - przekazał w niedzielę rzecznik izraelskiej armii cytowany przez agencję Reutera. To odwet za atak Hamasu, który w sobotę wystrzelił w kierunku Izraela 3500 rakiet. Bojownicy przedarli się do tego kraju lądem, od strony morza i z powietrza. W niedzielę Izraelski Gabinet Bezpieczeństwa oficjalnie ogłosił, że kraj jest w stanie wojny. W niedzielę po południu dwa samoloty wojskowe C-130 Hercules wystartowały z Polski do Izraela, by ewakuować stamtąd polskich obywateli. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia związane z atakiem Hamasu na Izrael.