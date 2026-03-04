Amerykańscy dyplomaci dostali zgodę na opuszczenie Cypru

Departament Stanu USA poinformował że zezwolił części personelu dyplomatycznego, która nie jest niezbędna dla funkcjonowania amerykańskiej ambasady w Nikozji, na opuszczenie Cypru w związku z ostatnimi irańskimi atakami.

W nocy z niedzieli na poniedziałek ulokowana na Cyprze brytyjska baza wojskowa Akrotiri została zaatakowana przez Iran - przypomniała agencja AFP.