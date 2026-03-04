Logo strona główna
RELACJA

Amerykańscy dyplomaci dostali zgodę na opuszczenie Cypru

Baza lotnicza Akrotiri
Kłęby dymu nad Teheranem
Źródło: Reuters
Operacja przeciwko Iranowi trwa. Jak przekazał admirał Brad Cooper z Dowództwa Centralnego USA, od jej rozpoczęcia siły zbrojne Stanów Zjednoczonych zaatakowały już niemal dwa tysiące celów. Departament Stanu USA zezwolił części personelu dyplomatycznego na opuszczenie Cypru, w związku z irańskimi atakami. Najnowsze informacje o wydarzeniach w regionie i ich konsekwencjach przekazujemy w TVN24 oraz na tvn24.pl.
Kluczowe fakty:
  • W operacji przeciw Iranowi ze strony USA bierze udział ponad 50 tysięcy żołnierzy, 200 myśliwców, dwa lotniskowce i bombowce.
  • W środę rozpoczną się uroczystości pogrzebowe zabitego przywódcy Iranu Alego Chameneiego. Potrwają trzy dni.
  • Od poniedziałku trwa ofensywa sił Izraela na Liban, w odpowiedzi na ataki ze strony tego kraju. We wtorek poinformowano o wkroczeniu tam izraelskich wojsk.
  • Iran zaatakował amerykańską ambasadę w stolicy Arabii Saudyjskiej - Rijadzie, a prezydent USA Donald Trump zapowiedział odwet.
  • W wyniku irańskich ataków ucierpiały też między innymi Dubaj, Abu Zabi, Bahrajn, a także jeden z portów w Omanie. Gdzie spadły rakiety - pokazujemy na mapach tutaj >>>
  • Są problemy z połączeniami lotniczymi w regionie. Dotknęły też Polaków. Część z nich powróciła już do kraju.
Sortowanie:
08:46
WAŻNE

We wschodnim Teheranie usłyszano silną eksplozję - przekazał Reuters za irańskimi mediami państwowymi.

08:39

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez ma pełne prawo kwestionować działania prezydenta USA Donalda Trumpa wobec Iranu, ale obecna sytuacja wymaga ostrożności i ostentacyjne sprzeciwianie się Stanom Zjednoczonym jest wyrazem lekkomyślności – skomentował hiszpański dziennik "El Mundo".

We wtorek Trump oświadczył, że nie jest zadowolony z Hiszpanii i powiadomił, że USA nie będą już handlować z tym krajem. Jak zaznaczył, Hiszpania nie zwiększyła wydatków na obronność do 5 proc. PKB, a ostatnio odmówiła amerykanom wykorzystania swoich baz wojskowych na południu kraju do działań na Bliskim Wschodzie. 

CZYTAJ WIĘCEJ: Hiszpania odpowiada na groźbę Trumpa. "Musi przestrzegać umów"

08:30

Trwają izraelskie ataki na Hezbollah w Libanie. W południowych dzielnicach Bejrutu słychać było eksplozje i zauważono dym.

Eksplozje i dym unoszący się nad Bejrutem
Źródło: Reuters
08:20

Ponad 470 obywateli Chin zostało ewakuowanych od czasu wybuchu konfliktu w Iranie – poinformowała rzeczniczka chińskiego MSZ Mao Ning.

08:19

Minister spraw zagranicznych Francji poinformował, że na środę zaplanowano liczne loty dla obywateli wracających z Bliskiego Wschodu – podał Reuters.

Szef resortu dyplomacji przekazał także, że myśliwce Rafale należące do francuskich sił zbrojnych zneutralizowały irańskie drony atakujące Zjednoczone Emiraty Arabskie.

08:02

Służba prasowa Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) poinformowała, że rozważa atak na siedzibę opozycyjnej Ludowej Organizacji Mudżahedinów Iranu (MEK) znajdującą się w bazie w Albanii.

Więcej przeczytasz tutaj:

Iran grozi atakiem na Bałkanach
Dowiedz się więcej:

Iran grozi atakiem na Bałkanach

07:57

Co najmniej 30 osób zostało uratowanych przez wojsko Sri Lanki z irańskiego statku, z którego odebrano sygnał SOS – poinformował minister spraw zagranicznych tego kraju.

07:46
WAŻNE

Departament Stanu USA poinformował że zezwolił części personelu dyplomatycznego, która nie jest niezbędna dla funkcjonowania amerykańskiej ambasady w Nikozji, na opuszczenie Cypru w związku z ostatnimi irańskimi atakami.

W nocy z niedzieli na poniedziałek ulokowana na Cyprze brytyjska baza wojskowa Akrotiri została zaatakowana przez Iran - przypomniała agencja AFP.

07:32
WAŻNE

Irańczycy pożegnają zmarłego najwyższego przywódcę, ajatollaha Alego Chameneiego podczas ceremonii, która rozpocznie się w środę o godz. 22.00 czasu lokalnego na placu modlitewnym imama Chomeiniego w Teheranie - poinformował Reuters powołując się na irańskie media państwowe.

Uroczystości potrwają trzy dni, a termin procesji pogrzebowej zostanie ogłoszony po ich zakończeniu – dodano.

07:21

Marynarka wojenna Sri Lanki wysłała misję ratunkową po odebraniu sygnału SOS z irańskiego statku - przekazał rzecznik ministerstwa obrony tego kraju, cytowany przez agencję Reuters.

07:08
WAŻNE

Dwa ataki dronów zostały wymierzone w amerykańską bazę i hotel w irackim Irbilu - podał Reuters powołując się na źródła w służbach bezpieczeństwa.

06:47

Jeśli Kurdowie przystąpią do wojny w Iranie, do konfliktu włączy się też Turcja i dojdzie do pęknięcia w NATO - powiedziała Asli Aydintasbas, ekspertka waszyngtońskiego think tanku Brookings Institution. 

Analityczka zaznaczyła, że Turcja usilnie próbowała zbudować międzynarodową koalicję, która miała lobbować u administracji Trumpa w sprawie tego, by rozwiązać kwestię związaną z Iranem w sposób dyplomatyczny. Ankara próbowała też mediować między Teheranem i Waszyngtonem. 

- Do czasu wybuchu wojny relacje między administracją Trumpa i Ankarą były całkiem dobre. Ale Turcja boi się obecnej niestabilności i "otwartego czeku" administracji Trumpa dla Izraela - dodała.

06:39

Ministerstwo obrony Arabii Saudyjskiej poinformowało, że przechwyciło i zniszczyło drona we wschodniej prowincji kraju - przekazał Reuters. Nie podano dalszych szczegółów.

05:30

W Bahrajnie zawyły syreny alarmowe. "Obywatele i mieszkańcy proszeni są o zachowanie spokoju, udanie się do najbliższego bezpiecznego miejsca oraz śledzenie komunikatów i aktualizacji publikowanych przez oficjalne służby" - czytamy we wpisie ministerstwa spraw wewnętrznych tego kraju w serwisie X. ​

04:52

Izrael infiltrował irańską sieć kamer drogowych, aby obserwować Alego Chameneiego i innych wysokich rangą irańskich urzędników, co pozwoliło przeprowadzić śmiertelny atak, w którym zginął i ajatollah, i wielu irańskich dowódców - wynika z raportu "Financial Times", powołującego się na izraelskie źródła wywiadowcze.

Wybuchy w Teheranie
Wybuchy w Teheranie
Źródło: Reuters

W ciągu kilku lat Izraelowi udało się zhakować prawie wszystkie kamery zainstalowane przy ulicach i placach Teheranu. Zaszyfrowane nagrania trafiały na serwery w Tel Awiwie w ramach szerszej operacji wywiadowczej prowadzonej wobec Iranu.

Według "FT" jeden z izraelskich funkcjonariuszy wywiadu przyznał, że dzięki zdobytym nagraniom "znaliśmy Teheran tak, jak znamy Jerozolimę". Zdradził, że jedna z kamer zapewniała wyraźny obraz miejsc, w których ochroniarze i kierowcy wysokich rangą irańskich urzędników parkowali swoje pojazdy, umożliwiając funkcjonariuszom wywiadu stworzenie szczegółowego profilu codziennej rutyny panującej w okolicy ulicy Pasteura w Teheranie, gdzie znajdują się kluczowe instytucje rządowe i gdzie zginął Chamenei.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: ​Kto zastąpi Chameneiego? Wnuk byłego ajatollaha "odegra ważną rolę"

04:45

Izraelskie wojsko poinformowało, że w środę rano czasu lokalnego wykryło kilka rakiet przelatujących z Libanu na terytorium Izraela i przechwyciło większość z nich.

Wojsko poinformowało, że przed wybuchem pożaru w północnym Izraelu zawyły syreny. Większość pocisków została przechwycona przez izraelskie siły powietrzne. Nie zgłoszono żadnych obrażeń - dodało wojsko.

04:27

Izraelski atak na czteropiętrowy budynek mieszkalny w mieście Baalbek na wschodzie Libanu zabił co najmniej cztery osoby i ranił sześć innych. Ekipy ratunkowe pracują nad wydobyciem rodzin spod gruzów - poinformowała w środę państwowa agencja informacyjna NNA.

Atak był częścią gwałtownej eskalacji walk wzdłuż granicy libańsko-izraelskiej, która trwa od poniedziałku, po tym jak Hezbollah ostrzelał Izrael dronami i rakietami. Od tego czasu grupa powiązana z Iranem wystrzeliła kolejne rakiety, a Izrael przeprowadził fale nalotów na Liban i wysłał wojska na południe.

03:31

Arabia Saudyjska przechwyciła i zniszczyła dziewięć dronów, które wkroczyły w jej przestrzeń powietrzną - poinformowały państwowe media w środę rano czasu lokalnego. 

W raporcie Saudyjskiej Agencji Prasowej podano, że drony zostały zniszczone "natychmiast" po wkroczeniu w przestrzeń powietrzną królestwa. Nie podano informacji o ofiarach śmiertelnych ani szkodach w infrastrukturze.

02:47

"W ramach wysiłków ofensywnych Siły Powietrzne wciąż przeprowadzają ciągłe fale uderzeń na wrogie systemy rakiet pocisków balistycznych i obrony przeciwlotniczej" - poinformowały w komunikacje siły zbrojne Izraela.

Armia dodała, że izraelskie myśliwce i drony prowadzą "systematyczne, całodobowe polowanie" na wyrzutnie rakietowe i składy pocisków balistycznych, aby zmniejszyć zdolności Iranu do ostrzeliwania Izraela.

Rzecznik Izraelskiej armii Efi Defrin powiedział, że do wtorku w ramach trwającej ofensywy zrzucono już ponad 4 tysiące bomb, czyli więcej, niż w 12-dniowej wojnie izraelsko-irańskiej z 2025 roku. Dodał, że od początku operacji izraelskie myśliwce odbyły 1600 lotów.

02:25

Według amerykańskiej Agencji Informacyjnej Aktywistów Praw Człowieka (HRANA) od rozpoczęcia wojny w Iranie zginęło co najmniej 1097 cywilów, w tym 181 dzieci.

Ponad 5400 cywilów, w tym 100 dzieci, zostało rannych - dodała HRANA. Organizacja poinformowała, że jej raport ma charakter wstępny i weryfikuje setki kolejnych zgłoszonych zgonów.

02:03

- Mówiąc wprost, skupiamy się na zestrzeliwaniu wszystkiego, co może do nas strzelać - powiedział admirał Brad Cooper, dowódca Centralnego Dowództwa USA, w wiadomości opublikowanej na platformie X.

Dowódca podsumował, że od soboty amerykańskie siły zaatakowały niemal 2 tys. celów w Iranie. - Poważnie zniszczyliśmy obronę powietrzną Iranu i zniszczyliśmy setki irańskich wyrzutni pocisków balistycznych i dronów - wymieniał Cooper.

Cooper szczegółowo opisał "bezkontaktowe, precyzyjne uderzenia" bombowców B-2 i B-1. - Zatapiamy również irańską marynarkę wojenną, całą marynarkę wojenną - dodał. - Do tej pory zniszczyliśmy 17 irańskich okrętów, w tym najbardziej sprawny irański okręt podwodny, który ma teraz dziurę w burcie - podkreślił.

- Przez dziesięciolecia irański reżim nękał międzynarodową żeglugę. Obecnie w Zatoce Perskiej, Cieśninie Ormuz ani Zatoce Omańskiej nie ma ani jednego irańskiego okrętu - powiedział Cooper.

01:57

Koalicja proirańskich bojówek w Iraku, działająca pod nazwą Islamski Ruch Oporu, ogłosiła, że od rana tego dnia przeprowadziła 27 uderzeń na "wrogie" bazy w regionie - przekazała agencja Reutera.

01:25

- Kanada uważa od dawna Iran za główne źródło niestabilności i terroryzmu na Bliskim Wschodzie - powiedział premier Kanady Mark Carney, podkreślając, że reżim w Teheranie zamordował "wielu cywilów, Kanadyjczyków" i "spowodował niewypowiedziane cierpnienia milionów ludzi", a pomimo negocjacji i dyplomatycznych starań, Iran nie zaprzestał swojego programu nuklearnego. - Kanada od dawna wspierała imperatyw zneutralizowania tego poważnego globalnego zagrożenia - dodał.

Przypominając, że pomimo dekad rezolucji, sankcji i działań dyplomatycznych, irańskie zagrożenie nuklearne nadal istnieje, "teraz USA i Izrael podjęły działania bez włączania w nie ONZ czy konsultacji z sojusznikami, w tym Kanady" - podkreślił Carney.

Wezwał w imieniu Kanady USA i Izrael do przestrzegania zobowiązań międzynarodowych i przypomniał, że prawo międzynarodowe wiąże uczestników

00:54

Katar poinformował, że irański pocisk balistyczny uderzył w bazę lotniczą Al Udeid, największą amerykańską bazę wojskową na Bliskim Wschodzie, ale nie spowodował żadnych ofiar.

Katarskie Ministerstwo Obrony poinformowało o pomyślnym przechwyceniu kolejnego pocisku balistycznego wystrzelonego w kierunku kraju z Iranu.

Opracował Mikołaj Stępień

Źródło: PAP, Reuters, tvn24.pl, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Tagi:
IranIzraelUSADonald TrumpBenjamin NetanjahuAjatollah Ali ChameneiDubajZEALibanMisje wojskowe USA
