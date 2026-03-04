Amerykańscy dyplomaci dostali zgodę na opuszczenie Cypru

- W operacji przeciw Iranowi ze strony USA bierze udział ponad 50 tysięcy żołnierzy, 200 myśliwców, dwa lotniskowce i bombowce.
- W środę rozpoczną się uroczystości pogrzebowe zabitego przywódcy Iranu Alego Chameneiego. Potrwają trzy dni.
- Od poniedziałku trwa ofensywa sił Izraela na Liban, w odpowiedzi na ataki ze strony tego kraju. We wtorek poinformowano o wkroczeniu tam izraelskich wojsk.
- Iran zaatakował amerykańską ambasadę w stolicy Arabii Saudyjskiej - Rijadzie, a prezydent USA Donald Trump zapowiedział odwet.
- W wyniku irańskich ataków ucierpiały też między innymi Dubaj, Abu Zabi, Bahrajn, a także jeden z portów w Omanie. Gdzie spadły rakiety - pokazujemy na mapach tutaj >>>
- Są problemy z połączeniami lotniczymi w regionie. Dotknęły też Polaków. Część z nich powróciła już do kraju.
We wschodnim Teheranie usłyszano silną eksplozję - przekazał Reuters za irańskimi mediami państwowymi.
Premier Hiszpanii Pedro Sanchez ma pełne prawo kwestionować działania prezydenta USA Donalda Trumpa wobec Iranu, ale obecna sytuacja wymaga ostrożności i ostentacyjne sprzeciwianie się Stanom Zjednoczonym jest wyrazem lekkomyślności – skomentował hiszpański dziennik "El Mundo".
We wtorek Trump oświadczył, że nie jest zadowolony z Hiszpanii i powiadomił, że USA nie będą już handlować z tym krajem. Jak zaznaczył, Hiszpania nie zwiększyła wydatków na obronność do 5 proc. PKB, a ostatnio odmówiła amerykanom wykorzystania swoich baz wojskowych na południu kraju do działań na Bliskim Wschodzie.
Trwają izraelskie ataki na Hezbollah w Libanie. W południowych dzielnicach Bejrutu słychać było eksplozje i zauważono dym.
Ponad 470 obywateli Chin zostało ewakuowanych od czasu wybuchu konfliktu w Iranie – poinformowała rzeczniczka chińskiego MSZ Mao Ning.
Minister spraw zagranicznych Francji poinformował, że na środę zaplanowano liczne loty dla obywateli wracających z Bliskiego Wschodu – podał Reuters.
Szef resortu dyplomacji przekazał także, że myśliwce Rafale należące do francuskich sił zbrojnych zneutralizowały irańskie drony atakujące Zjednoczone Emiraty Arabskie.
Służba prasowa Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) poinformowała, że rozważa atak na siedzibę opozycyjnej Ludowej Organizacji Mudżahedinów Iranu (MEK) znajdującą się w bazie w Albanii.
Co najmniej 30 osób zostało uratowanych przez wojsko Sri Lanki z irańskiego statku, z którego odebrano sygnał SOS – poinformował minister spraw zagranicznych tego kraju.
Departament Stanu USA poinformował że zezwolił części personelu dyplomatycznego, która nie jest niezbędna dla funkcjonowania amerykańskiej ambasady w Nikozji, na opuszczenie Cypru w związku z ostatnimi irańskimi atakami.
W nocy z niedzieli na poniedziałek ulokowana na Cyprze brytyjska baza wojskowa Akrotiri została zaatakowana przez Iran - przypomniała agencja AFP.
Irańczycy pożegnają zmarłego najwyższego przywódcę, ajatollaha Alego Chameneiego podczas ceremonii, która rozpocznie się w środę o godz. 22.00 czasu lokalnego na placu modlitewnym imama Chomeiniego w Teheranie - poinformował Reuters powołując się na irańskie media państwowe.
Uroczystości potrwają trzy dni, a termin procesji pogrzebowej zostanie ogłoszony po ich zakończeniu – dodano.
Marynarka wojenna Sri Lanki wysłała misję ratunkową po odebraniu sygnału SOS z irańskiego statku - przekazał rzecznik ministerstwa obrony tego kraju, cytowany przez agencję Reuters.
Dwa ataki dronów zostały wymierzone w amerykańską bazę i hotel w irackim Irbilu - podał Reuters powołując się na źródła w służbach bezpieczeństwa.
Jeśli Kurdowie przystąpią do wojny w Iranie, do konfliktu włączy się też Turcja i dojdzie do pęknięcia w NATO - powiedziała Asli Aydintasbas, ekspertka waszyngtońskiego think tanku Brookings Institution.
Analityczka zaznaczyła, że Turcja usilnie próbowała zbudować międzynarodową koalicję, która miała lobbować u administracji Trumpa w sprawie tego, by rozwiązać kwestię związaną z Iranem w sposób dyplomatyczny. Ankara próbowała też mediować między Teheranem i Waszyngtonem.
- Do czasu wybuchu wojny relacje między administracją Trumpa i Ankarą były całkiem dobre. Ale Turcja boi się obecnej niestabilności i "otwartego czeku" administracji Trumpa dla Izraela - dodała.
Ministerstwo obrony Arabii Saudyjskiej poinformowało, że przechwyciło i zniszczyło drona we wschodniej prowincji kraju - przekazał Reuters. Nie podano dalszych szczegółów.
W Bahrajnie zawyły syreny alarmowe. "Obywatele i mieszkańcy proszeni są o zachowanie spokoju, udanie się do najbliższego bezpiecznego miejsca oraz śledzenie komunikatów i aktualizacji publikowanych przez oficjalne służby" - czytamy we wpisie ministerstwa spraw wewnętrznych tego kraju w serwisie X.
Izrael infiltrował irańską sieć kamer drogowych, aby obserwować Alego Chameneiego i innych wysokich rangą irańskich urzędników, co pozwoliło przeprowadzić śmiertelny atak, w którym zginął i ajatollah, i wielu irańskich dowódców - wynika z raportu "Financial Times", powołującego się na izraelskie źródła wywiadowcze.
W ciągu kilku lat Izraelowi udało się zhakować prawie wszystkie kamery zainstalowane przy ulicach i placach Teheranu. Zaszyfrowane nagrania trafiały na serwery w Tel Awiwie w ramach szerszej operacji wywiadowczej prowadzonej wobec Iranu.
Według "FT" jeden z izraelskich funkcjonariuszy wywiadu przyznał, że dzięki zdobytym nagraniom "znaliśmy Teheran tak, jak znamy Jerozolimę". Zdradził, że jedna z kamer zapewniała wyraźny obraz miejsc, w których ochroniarze i kierowcy wysokich rangą irańskich urzędników parkowali swoje pojazdy, umożliwiając funkcjonariuszom wywiadu stworzenie szczegółowego profilu codziennej rutyny panującej w okolicy ulicy Pasteura w Teheranie, gdzie znajdują się kluczowe instytucje rządowe i gdzie zginął Chamenei.
Izraelskie wojsko poinformowało, że w środę rano czasu lokalnego wykryło kilka rakiet przelatujących z Libanu na terytorium Izraela i przechwyciło większość z nich.
Wojsko poinformowało, że przed wybuchem pożaru w północnym Izraelu zawyły syreny. Większość pocisków została przechwycona przez izraelskie siły powietrzne. Nie zgłoszono żadnych obrażeń - dodało wojsko.
Izraelski atak na czteropiętrowy budynek mieszkalny w mieście Baalbek na wschodzie Libanu zabił co najmniej cztery osoby i ranił sześć innych. Ekipy ratunkowe pracują nad wydobyciem rodzin spod gruzów - poinformowała w środę państwowa agencja informacyjna NNA.
Atak był częścią gwałtownej eskalacji walk wzdłuż granicy libańsko-izraelskiej, która trwa od poniedziałku, po tym jak Hezbollah ostrzelał Izrael dronami i rakietami. Od tego czasu grupa powiązana z Iranem wystrzeliła kolejne rakiety, a Izrael przeprowadził fale nalotów na Liban i wysłał wojska na południe.
Arabia Saudyjska przechwyciła i zniszczyła dziewięć dronów, które wkroczyły w jej przestrzeń powietrzną - poinformowały państwowe media w środę rano czasu lokalnego.
W raporcie Saudyjskiej Agencji Prasowej podano, że drony zostały zniszczone "natychmiast" po wkroczeniu w przestrzeń powietrzną królestwa. Nie podano informacji o ofiarach śmiertelnych ani szkodach w infrastrukturze.
"W ramach wysiłków ofensywnych Siły Powietrzne wciąż przeprowadzają ciągłe fale uderzeń na wrogie systemy rakiet pocisków balistycznych i obrony przeciwlotniczej" - poinformowały w komunikacje siły zbrojne Izraela.
Armia dodała, że izraelskie myśliwce i drony prowadzą "systematyczne, całodobowe polowanie" na wyrzutnie rakietowe i składy pocisków balistycznych, aby zmniejszyć zdolności Iranu do ostrzeliwania Izraela.
Rzecznik Izraelskiej armii Efi Defrin powiedział, że do wtorku w ramach trwającej ofensywy zrzucono już ponad 4 tysiące bomb, czyli więcej, niż w 12-dniowej wojnie izraelsko-irańskiej z 2025 roku. Dodał, że od początku operacji izraelskie myśliwce odbyły 1600 lotów.
Według amerykańskiej Agencji Informacyjnej Aktywistów Praw Człowieka (HRANA) od rozpoczęcia wojny w Iranie zginęło co najmniej 1097 cywilów, w tym 181 dzieci.
Ponad 5400 cywilów, w tym 100 dzieci, zostało rannych - dodała HRANA. Organizacja poinformowała, że jej raport ma charakter wstępny i weryfikuje setki kolejnych zgłoszonych zgonów.
- Mówiąc wprost, skupiamy się na zestrzeliwaniu wszystkiego, co może do nas strzelać - powiedział admirał Brad Cooper, dowódca Centralnego Dowództwa USA, w wiadomości opublikowanej na platformie X.
Dowódca podsumował, że od soboty amerykańskie siły zaatakowały niemal 2 tys. celów w Iranie. - Poważnie zniszczyliśmy obronę powietrzną Iranu i zniszczyliśmy setki irańskich wyrzutni pocisków balistycznych i dronów - wymieniał Cooper.
Cooper szczegółowo opisał "bezkontaktowe, precyzyjne uderzenia" bombowców B-2 i B-1. - Zatapiamy również irańską marynarkę wojenną, całą marynarkę wojenną - dodał. - Do tej pory zniszczyliśmy 17 irańskich okrętów, w tym najbardziej sprawny irański okręt podwodny, który ma teraz dziurę w burcie - podkreślił.
- Przez dziesięciolecia irański reżim nękał międzynarodową żeglugę. Obecnie w Zatoce Perskiej, Cieśninie Ormuz ani Zatoce Omańskiej nie ma ani jednego irańskiego okrętu - powiedział Cooper.
Koalicja proirańskich bojówek w Iraku, działająca pod nazwą Islamski Ruch Oporu, ogłosiła, że od rana tego dnia przeprowadziła 27 uderzeń na "wrogie" bazy w regionie - przekazała agencja Reutera.
- Kanada uważa od dawna Iran za główne źródło niestabilności i terroryzmu na Bliskim Wschodzie - powiedział premier Kanady Mark Carney, podkreślając, że reżim w Teheranie zamordował "wielu cywilów, Kanadyjczyków" i "spowodował niewypowiedziane cierpnienia milionów ludzi", a pomimo negocjacji i dyplomatycznych starań, Iran nie zaprzestał swojego programu nuklearnego. - Kanada od dawna wspierała imperatyw zneutralizowania tego poważnego globalnego zagrożenia - dodał.
Przypominając, że pomimo dekad rezolucji, sankcji i działań dyplomatycznych, irańskie zagrożenie nuklearne nadal istnieje, "teraz USA i Izrael podjęły działania bez włączania w nie ONZ czy konsultacji z sojusznikami, w tym Kanady" - podkreślił Carney.
Wezwał w imieniu Kanady USA i Izrael do przestrzegania zobowiązań międzynarodowych i przypomniał, że prawo międzynarodowe wiąże uczestników
Katar poinformował, że irański pocisk balistyczny uderzył w bazę lotniczą Al Udeid, największą amerykańską bazę wojskową na Bliskim Wschodzie, ale nie spowodował żadnych ofiar.
Katarskie Ministerstwo Obrony poinformowało o pomyślnym przechwyceniu kolejnego pocisku balistycznego wystrzelonego w kierunku kraju z Iranu.
Opracował Mikołaj Stępień
Źródło: PAP, Reuters, tvn24.pl, TVN24
Źródło zdjęcia głównego: Reuters