Świat

Zawalił się budynek szkoły. Pod gruzami uwięzione są dziesiątki osób

Indonezja. Zawalił się budynek szkoły
Indonezja. Zawalił się budynek szkoły, trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa
Źródło: Reuters
W Indonezji zawalił się budynek szkoły z internatem. Po kilkudziesięciu godzinach akcji ratunkowej pod gruzami nadal może znajdować się 91 osób. Działania służb dodatkowo utrudniło wtorkowe trzęsienie ziemi.

Do tragedii doszło w poniedziałek w mieście Sidoarjo w prowincji Jawa Wschodnia w Indonezji. Budynek, w którym mieściła się szkoła z internatem Al Khoziny dla muzułmańskiej młodzieży, zawalił się w czasie, gdy uczniowie uczestniczyli w popołudniowych modlitwach.

Do wtorkowego wieczora ratownicy spod gruzów wydobyli trzy ciała. Podkreślono, że 99 uczniów i pracowników szkoły przeżyło, ale są ranni. Nadal nie odnaleziono jednak co najmniej 91 osób, które mogą znajdować się pod gruzami, uznano je za zaginione. Nie wiadomo, czy żyją i w jakim są stanie. CNN informuje, powołując się na służby, że ratownikom udało się nawiązać kontakt z kilkoma uwięzionymi.

Indonezja. Zawalił się budynek szkoły
Indonezja. Zawalił się budynek szkoły
Źródło: PAP/EPA/FULLY HANDOKO
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Rajska wyspa, która staje się ofiarą własnego sukcesu

Rajska wyspa, która staje się ofiarą własnego sukcesu

BIZNES
Dzieci dostały darmowe posiłki, tysiące zatruć

Dzieci dostały darmowe posiłki, tysiące zatruć

Akcja ratunkowa w Indoezji

Na miejsce tragedii wysłano koparkę i dźwig, ale przedstawiciel służb ratunkowych mówił we wtorek, że jak dotąd nie zdecydowano się na użycie ciężkiego sprzętu w obawie przed zawaleniem się pozostałej części budynku. W akcji w środę bierze udział około 300 ratowników.

Indonezja. Zawalił się budynek szkoły
Indonezja. Zawalił się budynek szkoły
Źródło: PAP/EPA/FULLY HANDOKO

Trzęsienie ziemi w Indonezji

Jednocześnie we wtorek kraj nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,5. Emi Frizer z agencji poszukiwawczo-ratunkowej przekazał, że skomplikowało ono działania służb i doprowadziło do zmniejszenia przestrzeni pod gruzami dla osób wciąż uwięzionych.

Na miejscu zgromadzili się bliscy uczniów szkoły, w zniecierpliwieniu czekając na informacje o swoich krewnych. Według CNN uczniowie, którzy uczęszczali do placówki, to głównie chłopcy w wieku 12-18 lat.

Wiadomo, że w momencie tragedii wyższe piętra budynku były w trakcie remontu. Według indonezyjskiej agencji zajmującej się łagodzeniem skutków katastrof fundamenty mogły nie wytrzymać ciężaru konstrukcji zamontowanej na potrzeby prowadzonych prac.

OGLĄDAJ: Indonezja w obliczu katastrofy klimatycznej
pc

Indonezja w obliczu katastrofy klimatycznej

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: pb//az

Źródło: Reuters, CNN

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/FULLY HANDOKO

