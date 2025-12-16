Logo strona główna
Świat

Reuters: czołowi indyjscy producenci broni w Rosji. Co tam robili?

Kreml, Moskwa, Rosja
Putin na lotnisku w Indiach
Źródło: Reuters
Liczna delegacja indyjskich firm z przemysłu obronnego, m.in. start-upów, które zajmują się wykorzystywaniem dronów i sztucznej inteligencji do zastosowań wojskowych, w październiku odwiedzili Rosję - pisze agencja Reutera, powołując się na trzy osoby zaznajomione ze sprawą.

Według agencji do rozmów w Moskwie doszło przy okazji wizyty indyjskiej delegacji przemysłu obronnego w dniach 29-30 października, na czele której stał indyjski sekretarz ds. produkcji obronnej Sanjeev Kumar. Celem wizyty było przygotowanie gruntu pod wizytę Władimira Putina w Indiach. Rosyjski dyktator odwiedził Indie 4 grudnia.

Podczas spotkań omówiono możliwości produkcji części zamiennych do myśliwców MiG-29 oraz systemów obrony powietrznej i uzbrojenia z Rosji, a także rosyjską propozycję utworzenia w Indiach zakładów produkcyjnych zajmujących się opracowywaniem sprzętu, który mógłby być również eksportowany do Moskwy - poinformowały Reutersa dwa źródła oraz inny przedstawiciel branży. "Wypowiedzieli się oni pod warunkiem zachowania anonimowości, powołując się na delikatny charakter sprawy" - podkreśla agencja.

Władimir Putin i premier Indii Narendra Modi w Indiach, grudzień 2025
Władimir Putin i premier Indii Narendra Modi w Indiach, grudzień 2025
Źródło: ALEXANDER KAZAKOV/SPUTNIK/KREMLIN/POOL MANDATORY CREDIT/EPA/PAP

Kto wziął udział w rozmowach w Rosji

Kto uczestniczył w spotkaniach? Źródła, na które powołuje się Reuters, mówią o "licznej delegacji przedstawicieli jednostek obronnych indyjskich konglomeratów, przedsiębiorstw państwowych, a także start-upów, które zajmują się opracowywaniem dronów i sztucznej inteligencji do zastosowań wojskowych".

Rzecznicy przedsiębiortw zaprzeczyli doniesieniem, jakoby kierownictwo ich firm uczestniczyło w spotkaniach. Indyjski MON odmówił komentarza w tej sprawie. Reuters podaje jednak, że po publikacji artykułu "trzy osoby i inne źródło rządowe potwierdziły", że do spotkań doszło.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Dzieją się rzeczy niebywałe". Oto "świat posteuropejski"

"Dzieją się rzeczy niebywałe". Oto "świat posteuropejski"

Giganci pompują tu ogromne pieniądze. "Świat jest optymistycznie nastawiony"

Giganci pompują tu ogromne pieniądze. "Świat jest optymistycznie nastawiony"

BIZNES

Indie, Rosja i broń

Rosja od dekad jest głównym dostawcą broni dla Indii, a podczas niedawnej wizyty Putina obie strony ogłosiły, że uzgodniły reorientację współpracy "w kierunku wspólnych badań i rozwoju, wspólnego opracowywania i produkcji zaawansowanych technologii i systemów obronnych" w celu wsparcia samowystarczalności Indii w zakresie obronności.

"Jakakolwiek potencjalna współpraca z Rosją - pisze Reuters - grozi pokrzyżowaniem planów indyjskich firm zbrojeniowych, które chcą wspólnie rozwijać zachodnią broń w ramach dążenia premiera Narendry Modiego do uczynienia z Indii, jednego z największych importerów broni na świecie, globalnego centrum produkcyjnego".

Agencja przypomina, że zachodni dyplomaci wskazywali w przeszłości, że główną przeszkodą w transferze newralgicznych technologii wojskowych do Indii są powiązania obronne tego kraju z Rosją, a także ogromna ilość broni rosyjskiego pochodzenia wykorzystywanej przez indyjskie wojsko.

Za pięć lat większości z tych marek nie będzie. I przemysłu w Europie też
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Za pięć lat większości z tych marek nie będzie. I przemysłu w Europie też

Maciej Michałek

Autorka/Autor: wac//am

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/MAXIM SHIPENKOV

