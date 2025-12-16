Reuters: czołowi indyjscy producenci broni w Rosji. Co tam robili?

Putin na lotnisku w Indiach Źródło: Reuters

Według agencji do rozmów w Moskwie doszło przy okazji wizyty indyjskiej delegacji przemysłu obronnego w dniach 29-30 października, na czele której stał indyjski sekretarz ds. produkcji obronnej Sanjeev Kumar. Celem wizyty było przygotowanie gruntu pod wizytę Władimira Putina w Indiach. Rosyjski dyktator odwiedził Indie 4 grudnia.

Podczas spotkań omówiono możliwości produkcji części zamiennych do myśliwców MiG-29 oraz systemów obrony powietrznej i uzbrojenia z Rosji, a także rosyjską propozycję utworzenia w Indiach zakładów produkcyjnych zajmujących się opracowywaniem sprzętu, który mógłby być również eksportowany do Moskwy - poinformowały Reutersa dwa źródła oraz inny przedstawiciel branży. "Wypowiedzieli się oni pod warunkiem zachowania anonimowości, powołując się na delikatny charakter sprawy" - podkreśla agencja.

Władimir Putin i premier Indii Narendra Modi w Indiach, grudzień 2025 Źródło: ALEXANDER KAZAKOV/SPUTNIK/KREMLIN/POOL MANDATORY CREDIT/EPA/PAP

Kto wziął udział w rozmowach w Rosji

Kto uczestniczył w spotkaniach? Źródła, na które powołuje się Reuters, mówią o "licznej delegacji przedstawicieli jednostek obronnych indyjskich konglomeratów, przedsiębiorstw państwowych, a także start-upów, które zajmują się opracowywaniem dronów i sztucznej inteligencji do zastosowań wojskowych".

Rzecznicy przedsiębiortw zaprzeczyli doniesieniem, jakoby kierownictwo ich firm uczestniczyło w spotkaniach. Indyjski MON odmówił komentarza w tej sprawie. Reuters podaje jednak, że po publikacji artykułu "trzy osoby i inne źródło rządowe potwierdziły", że do spotkań doszło.

Indie, Rosja i broń

Rosja od dekad jest głównym dostawcą broni dla Indii, a podczas niedawnej wizyty Putina obie strony ogłosiły, że uzgodniły reorientację współpracy "w kierunku wspólnych badań i rozwoju, wspólnego opracowywania i produkcji zaawansowanych technologii i systemów obronnych" w celu wsparcia samowystarczalności Indii w zakresie obronności.

"Jakakolwiek potencjalna współpraca z Rosją - pisze Reuters - grozi pokrzyżowaniem planów indyjskich firm zbrojeniowych, które chcą wspólnie rozwijać zachodnią broń w ramach dążenia premiera Narendry Modiego do uczynienia z Indii, jednego z największych importerów broni na świecie, globalnego centrum produkcyjnego".

Agencja przypomina, że zachodni dyplomaci wskazywali w przeszłości, że główną przeszkodą w transferze newralgicznych technologii wojskowych do Indii są powiązania obronne tego kraju z Rosją, a także ogromna ilość broni rosyjskiego pochodzenia wykorzystywanej przez indyjskie wojsko.