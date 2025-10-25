Myślała, że to przesyłka, więc wzięła ją do domu. Okazało się, że to zaginione dzieło Picassa

Hiszpańska policja poinformowała w piątek, że obraz, wyceniany na ponad pół miliona euro, nie znalazł się w transporcie, który wiózł 57 innych dzieł na wystawę w Grenadzie.
Jak podał portal publicznego hiszpańskiego nadawcy RTVE, przewoźnicy zapomnieli o obrazie, należącym do prywatnego właściciela.
Fundacja CajaGranada zgłosiła zaginięcie dzieła mistrza z Malagi kilka dni po tym, jak zorientowała się, że nie ma go w transporcie.
Policja zarejestrowała obraz w globalnej bazie danych Interpolu dotyczącej skradzionych dzieł sztuki, która zawiera niemal 57 tysięcy pozycji.
Obraz Picassa? Myślała, że to przesyłka
Hiszpańska policja poinformowała, że pozostawiona w Madrycie w drzwiach budynku paczka została zabrana przez mieszkającą w pobliżu kobietę, która myślała, że to przesyłka, na którą czekała. Pozostawiła ją nierozpakowaną do czasu, kiedy usłyszała o zniknięciu cennego obrazu.
Na wystawie w Grenadzie, która została otwarta 10 października, zaprezentowano prace takich artystów jak Juan Gris, Maria Blanchard, Rene Magritte, Antonio Lopez i Fernando Botero.
