Myślała, że to przesyłka, więc wzięła ją do domu. Okazało się, że to zaginione dzieło Picassa

Zaginiony obraz Picassa odnaleziony w Madrycie

Hiszpańska policja poinformowała w piątek, że obraz, wyceniany na ponad pół miliona euro, nie znalazł się w transporcie, który wiózł 57 innych dzieł na wystawę w Grenadzie.

Jak podał portal publicznego hiszpańskiego nadawcy RTVE, przewoźnicy zapomnieli o obrazie, należącym do prywatnego właściciela.

Fundacja CajaGranada zgłosiła zaginięcie dzieła mistrza z Malagi kilka dni po tym, jak zorientowała się, że nie ma go w transporcie.

Odnaleziony obraz "Martwa natura z gitarą"

Policja zarejestrowała obraz w globalnej bazie danych Interpolu dotyczącej skradzionych dzieł sztuki, która zawiera niemal 57 tysięcy pozycji.

Obraz Picassa? Myślała, że to przesyłka

Hiszpańska policja poinformowała, że pozostawiona w Madrycie w drzwiach budynku paczka została zabrana przez mieszkającą w pobliżu kobietę, która myślała, że to przesyłka, na którą czekała. Pozostawiła ją nierozpakowaną do czasu, kiedy usłyszała o zniknięciu cennego obrazu.

Na wystawie w Grenadzie, która została otwarta 10 października, zaprezentowano prace takich artystów jak Juan Gris, Maria Blanchard, Rene Magritte, Antonio Lopez i Fernando Botero.

