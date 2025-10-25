Logo strona główna
Świat

Myślała, że to przesyłka, więc wzięła ją do domu. Okazało się, że to zaginione dzieło Picassa

Hiszpania, obraz
Zaginiony obraz Picassa odnaleziony w Madrycie
Źródło: Reuters
Hiszpańska policja poinformowała o odnalezieniu obrazu słynnego malarza Pabla Picassa "Martwa natura z gitarą". Dzieło zaginęło podczas transportu z Madrytu na wystawę w Grenadzie.

Hiszpańska policja poinformowała w piątek, że obraz, wyceniany na ponad pół miliona euro, nie znalazł się w transporcie, który wiózł 57 innych dzieł na wystawę w Grenadzie.

Jak podał portal publicznego hiszpańskiego nadawcy RTVE, przewoźnicy zapomnieli o obrazie, należącym do prywatnego właściciela.

Fundacja CajaGranada zgłosiła zaginięcie dzieła mistrza z Malagi kilka dni po tym, jak zorientowała się, że nie ma go w transporcie.

Odnaleziony obraz "Martwa natura z gitarą"
Odnaleziony obraz "Martwa natura z gitarą"
Źródło: Reuters

Policja zarejestrowała obraz w globalnej bazie danych Interpolu dotyczącej skradzionych dzieł sztuki, która zawiera niemal 57 tysięcy pozycji.

Obraz Picassa? Myślała, że to przesyłka

Hiszpańska policja poinformowała, że pozostawiona w Madrycie w drzwiach budynku paczka została zabrana przez mieszkającą w pobliżu kobietę, która myślała, że to przesyłka, na którą czekała. Pozostawiła ją nierozpakowaną do czasu, kiedy usłyszała o zniknięciu cennego obrazu.

Na wystawie w Grenadzie, która została otwarta 10 października, zaprezentowano prace takich artystów jak Juan Gris, Maria Blanchard, Rene Magritte, Antonio Lopez i Fernando Botero.

pc

Autorka/Autor: tas/lulu

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

