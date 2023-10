Hamas donosi, że uwolnił dwie amerykańskie zakładniczki

Rzecznik zbrojnego skrzydła palestyńskiego Hamasu Abu Ubaida poinformował w piątek o uwolnieniu zakładniczek z USA - matki i jej córki - z "powodów humanitarnych" - podała agencja Reutera. Amerykańska telewizja CNN informuje, że rodziny osób przetrzymywanych przez Hamas zamierzają wysłać delegacje do Londynu, Rzymu i innych miast, by apelować do zagranicznych polityków o pomoc w ich uwolnieniu.

Rodziny uprowadzonych chcą wysłać delegacje

Większość zakładników uprowadzonych przez Hamas do Strefy Gazy żyje, a ponad 20 z nich to osoby niepełnoletnie – ogłosiły w piątek Siły Obronne Izraela (IDF).

Rodziny osób przetrzymywanych przez Hamas zamierzają wysłać delegacje do Londynu, Rzymu i innych miast, by apelować do zagranicznych polityków o pomoc w ich uwolnieniu i zabiegać o większe poparcie dla prowadzonej przez Izrael wojny z organizacjami terrorystycznymi – przekazała CNN. Pierwsza delegacja uda się w niedzielę do Londynu.