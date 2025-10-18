Logo strona główna
Świat

Hamas przekazał Izraelowi ciało kolejnego zakładnika

Trumna ze szczątkami zakładnika w drodze do Tel Awiwu
Hamas przekazał stronie izraelskiej trumnę z ciałem zakładnika
Źródło: Reuters
Hamas przekazał Izraelowi za pośrednictwem Czerwonego Krzyża trumnę ze szczątkami kolejnego zakładnika - poinformowała armia izraelska. Konwój przewożący ciało zmarłego dotarł w sobotę rano do Tel Awiwu. W Strefie Gazy wciąż pozostają zwłoki 18 osób porwanych z terytorium Izraela 7 października 2023 roku.

Żołnierze przejęli trumnę od Czerwonego Krzyża i przewieźli ją do Izraela w celu identyfikacji szczątków. Palestyński Hamas nie podał tożsamości zakładnika.

Konwój przewożący ciało zmarłego dotarł w sobotę rano do Tel Awiwu - poinformowała agencja Reuters.

Zgodnie z obowiązującą pierwszą fazą rozejmu, Hamas miał do poniedziałku (13 października) przekazać ciała wszystkich 28 porwanych, którzy zmarli w palestyńskiej niewoli, ale tego dnia wydał szczątki tylko czterech zakładników.

Trumna ze szczątkami zakładnika w drodze do Tel Awiwu
Trumna ze szczątkami zakładnika w drodze do Tel Awiwu
Źródło: Reuters

We wtorek wieczorem Hamas wydał szczątki kolejnych trzech, a w środę dwóch zakładników.

Twierdzą, że zwrócone ciało "nie pasuje"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Twierdzą, że zwrócone ciało "nie pasuje"

Hamas "ma trudności"

W Strefie Gazy wciąż pozostają ciała 18 zakładników. Zgodnie z umową za zwłoki każdego z uprowadzonych Izrael miał przekazać ciała 15 zabitych Palestyńczyków. Jak dotąd Izrael wydał szczątki 90 Palestyńczyków.

Hamas już wcześniej ostrzegał, że ma trudności z lokalizacją i wydobyciem ciał wszystkich porwanych osób. Palestyńska organizacja terrorystyczna deklaruje jednak, że zamierza zwrócić wszystkie zwłoki. Izraelski rząd nie daje wiary tym zapewnieniom i uważa, że Hamas nie przekazuje kolejnych ciał, chociaż zna ich lokalizację.

Przedstawiciele Białego Domu wypowiadający się dla mediów wyrazili przekonanie, że Hamas chce zwrócić wszystkie ciała zakładników, ale utrudniają mu to zniszczenia w Strefie Gazy.

Trump grozi Hamasowi. "Nie będziemy mieć innego wyjścia"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trump grozi Hamasowi. "Nie będziemy mieć innego wyjścia"

Według amerykańskich urzędników, w sprawie zwrotu ciał podejmowane są liczne działania: państwa monitorujące rozejm wymieniają się informacjami, na miejsce mają dotrzeć zagraniczne grupy ratunkowe, które pomogą w ekshumacjach. USA planują też wypłacać nagrody za pomoc w odnalezieniu zwłok porwanych.

Jak przebiega zawieszenie broni w Strefie Gazy? Relacja Macieja Worocha
Źródło: TVN24

Drugi etap

W ramach pierwszej fazy umowy wynegocjowanej z udziałem USA i państw arabskich Hamas wypuścił już w poniedziałek 20 ostatnich żyjących zakładników, a Izrael zwolnił blisko dwa tysiące zatrzymanych Palestyńczyków.

Drugi etap zakłada m.in. złożenie broni przez Hamas, przekazanie władzy w Strefie Gazy tymczasowej administracji palestyńskiej pod nadzorem międzynarodowym, stworzenie sił stabilizacyjnych i odbudowę tego terytorium. Szczegóły tych kwestii nie zostały jeszcze ustalone i mają być tematem dalszych negocjacji.

Hamas i inne palestyńskie grupy zbrojne, które 7 października 2023 roku zaatakowały południowy Izrael, zabiły wówczas blisko 1200 osób i porwały 251.

Twierdzą, że zwrócone ciało "nie pasuje"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Twierdzą, że zwrócone ciało "nie pasuje"

Ofiary ataku Hamasu na Izrael

158 zakładników zostało uwolnionych, ośmiu odbiła izraelska armia, odzyskano ciała 68 uprowadzonych. Hamas wypuścił też dwóch Izraelczyków porwanych przed atakiem i wydał ciało jednego uprowadzonego wcześniej żołnierza.

W wyniku trwającej ponad dwa lata operacji odwetowej armii izraelskiej w Strefie Gazy zginęło ponad 67 tysięcy Palestyńczyków, a 169 tysięcy zostało rannych. Około 30 procent ofiar to dzieci - podało ministerstwo zdrowia Strefy Gazy. Choć resort jest częścią administracji Hamasu, dane te są przez organizacje międzynarodowe uznawane za wiarygodne.

Liczba wewnętrznie przesiedlonych Palestyńczyków sięga obecnie 1,9 mln.

Według najnowszej analizy ONZ opartej na zdjęciach satelitarnych, 78 procent wszystkich budynków w Strefie Gazy zostało uszkodzonych, z czego ponad połowa została całkowicie zniszczona.

Plan pokojowy dla Strefy Gazy
Plan pokojowy dla Strefy Gazy
Źródło: Michał Czernek / PAP

Autorka/Autor: tas/tr

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica