Trybunał orzekł w sprawie sankcji USA nałożonych na Iran. Teheran ogłasza zwycięstwo

Trybunał ma jurysdykcję do rozpatrywania roszczenia wniesionego przez Islamską Republikę Iranu - oznajmił przewodniczący Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze Abdullahi Ahmed Jusuf. Wcześniej Teheran wniósł do Trybunału skargę o unieważnienie sankcji, przywróconych przez administrację poprzedniego prezydenta USA Donalda Trumpa.

Iran wniósł do Trybunału skargę na USA w sierpniu 2018 roku, twierdząc, że przywrócenie przez Waszyngton sankcji było złamaniem traktatu o przyjaźni, stosunkach gospodarczych i konsularnych między obydwoma krajami z 1955 roku (Treaty of Amity).

"Zwycięstwo Iranu"

To drugie korzystne dla Iranu orzeczenie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości na płaszczyźnie sporu między Waszyngtonem a Teheranem. W lutym 2019 roku Trybunał uznał swoją jurysdykcję w sprawie skargi Iranu, dotyczącej zamrożenia przez USA 1,75 mld dolarów irańskich aktywów, co - zdaniem Irańczyków - także było pogwałceniem porozumienia o dobrych stosunkach.

Wycofanie się z porozumienia nuklearnego

Trump w październiku 2018 roku postanowił ponadto wycofać Amerykę z protokołu fakultatywnego do konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, dotyczącego obowiązkowego rozstrzygania sporów, m.in. po to, by Iran nie mógł ponownie pozwać Waszyngtonu do MTS.