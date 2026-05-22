Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Grenlandia nie jest na sprzedaż". Protest przed nowym konsulatem

|
Protest przed nową siedzibą konsulatu generalnego USA w Nuuk
Protest przed konsulatem USA w Nuuk, stolicy Grenlandii
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/OSCAR SCOTT CARL
Setki mieszkańców Grenlandii zgromadziły się przed nowym konsulatem USA w Nuuk, aby zaprotestować przeciwko polityce Donalda Trumpa wobec wyspy. "Grenlandia należy do Grenlandczyków" - skandowali protestujący.

W czwartek USA otworzyły na Grenlandii nową, znacznie większą i nowocześniejszą siedzibę konsulatu generalnego. Placówka dyplomatyczna wcześniej mieściła się w niewielkim drewnianym domku przy porcie, teraz przeniosła się do nowoczesnego biurowca w centrum Nuuk.

Tego dnia kilkusetosobowy tłum przeszedł przez centrum miasta, skandując "Grenlandia należy do Grenlandczyków", a następnie stanął w milczeniu, odwrócony plecami do konsulatu. - Nasz rząd już poinformował Donalda Trumpa i jego administrację, że Grenlandia nie jest na sprzedaż - mówił Aqqalukkuluk Fontain, organizator protestu. - Nasze przesłanie kierujemy do Amerykanów i reszty świata - powiedział Fontain w rozmowie z BBC. - W demokratycznym świecie 'nie' oznacza 'nie' - dodał.

Protest przed nową siedzibą konsulatu generalnego USA w Nuuk
Protest przed nową siedzibą konsulatu generalnego USA w Nuuk
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/OSCAR SCOTT CARL

Wizyta specjalnego wysłannika USA

Protest w Nuuk odbył się kilka dni po wizycie na wyspie Jeffa Landry'ego, specjalnego wysłannika USA ds. Grenlandii. Jedna z uczestniczek powiedziała BBC, że wizyta Landry'ego świadczy o braku szacunku. - To bardzo ważne, aby pokazać, że to nie jest w porządku - oceniła.

Premier Grenlandii Jens-Frederik Nielsen, komentując swoje spotkanie z amerykańskim wysłannikiem, mówił wcześniej, że "przebiegło w atmosferze wzajemnego szacunku" i "w dobrej atmosferze".

Protest przed nowym konsulatem USA w Nuuk
Protest przed nowym konsulatem USA w Nuuk
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/OSCAR SCOTT CARL

Szef grenlandzkiego rządu zapewnił na konferencji prasowej, że przedstawił Landry'emu stanowisko Grenlandii w sporze z prezydentem Donaldem Trumpem. - Powtórzyliśmy, że Grenlandczycy nie są na sprzedaż, to nie podlega negocjacjom - zaznaczył. Nielsen przyznał jednak, że "nie sądzi, aby dążenie USA do przejęcia Grenlandii uległo zmianie".

Nowy konsulat USA

Największa wyspa świata, będąca autonomiczną częścią Królestwa Danii, stała się przedmiotem ostrego sporu dyplomatycznego między Stanami Zjednoczonymi a Danią i kilkoma popierającymi ją krajami NATO, gdy Donald Trump zadeklarował zamiar przejęcia wyspy.

Nowy konsulat USA w Nuuk
Nowy konsulat USA w Nuuk
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/CHRISTIAN KLINDT SOELBECK

Podczas otwarcia nowej siedziby placówki dyplomatycznej w Nuuk grenlandzcy politycy byli w większości nieobecni - podaje BBC. Premier Jens-Frederik Nielsen odmówił udziału w spotkaniu, nie było na nim też żadnego ministra.

OGLĄDAJ: "Świetny strategiczny zakup". Kupił globus, żeby zobaczyć, gdzie jest Grenlandia
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: BBC, PAP
ZOBACZ TAKŻE:
43 min
pc
Menopauza bez tabu i stereotypów
Adrianna Otręba
1 godz 7 min
pc
"To nie zawsze byli dobrzy ludzie"
Piotr Jacoń
1 godz 25 min
pc
"Bałem się ojcostwa, ale jeszcze bardziej go pragnąłem"
Piotr Jacoń
Udostępnij:
Tagi:
GrenlandiaUSA
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Donald Tusk
Tusk reaguje na decyzję Trumpa
Polska
benzyna dystrybutor shutterstock_2780150635
Tyle zapłacimy za benzynę w weekend
BIZNES
Dwulatek zginął w oczku wodnym
Śledczy wskazali przyczynę śmierci dwulatka ze żłobka w Ząbkach
WARSZAWA
Tomasz Janeczek
Żurek zawiesił prokuratora Janeczka
Robert Zieliński, Maciej Duda
Britney Spears
"Mogę zrobić wam lazanię", "jestem aniołem". Nagranie z zatrzymania Britney Spears
Kultura i styl
samochody droga zachód słońca shutterstock_2705330975
"Nowe obowiązki" od lipca. "Połowa polskich firm zrezygnuje"
Łukasz Figielski
Sławosz Uznański-Wiśniewski spotkał się ze studentami Politechniki Warszawskiej
Sławosz Uznański-Wiśniewski reaguje. Pisze o "próbie cenzury"
Donald Trump
Media: Pentagon zaskoczony
Polska
Kapitan Jan Dobrogowski
Nowe informacje o polskim kapitanie statku z hantawirusem
Polska
Sławosz Uznański-Wiśniewski spotkał się ze studentami Politechniki Warszawskiej
Zakaz wypowiedzi dla Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego? Pismo z POLSA
Hubert Kijek
prasa
Dodatkowe pięć tysięcy żołnierzy USA w Polsce. Światowe media komentują
Świat
Dom koliduje z przebudową ulicy Białołęckiej
Urzędnicy przejęli dom pod budowę drogi. "Tego Ci, Rafał, nie daruję"
Klaudia Kamieniarz
Zdzisław K. (2)
Syn Jacka Kurskiego po ponad 10 latach staje przed sądem
Kacper Sulowski
shutterstock_2613100179
Tajlandia ukróca szkodliwy wpływ turystyki. Zmiana dotknie też Polaków
BIZNES
Anna Maria Żukowska
Prawie 40 tysięcy za kilometrówki Żukowskiej. Czarzasty zabrał głos
Książę Andrzej
"Królowa bardzo chce". Nowe dokumenty w sprawie zhańbionego księcia
Świat
Jedną osobę transportowano do szpitala śmigłowcem LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Czołowe zderzenie, śmigłowiec lądował na ulicy. Jedna osoba ranna
WARSZAWA
11-latek potrącony przez auto w Gdyni
11-latek potrącony na pasach, miał zielone światło. Nagranie
Trójmiasto
Do zdarzenia doszło na stacji Warszawa Powiśle
Milion złotych strat po wypadku na torach. Prokuratura blokuje majątki podejrzanych
WARSZAWA
Zaginiona Elżbieta Wojtacka ma 12 lat
Zaginęła 12-latka. Nie wróciła do domu po spotkaniu ze znajomymi
Kraków
Samochód-zabawka z zamontowanym silnikiem
"Paliwo jest za drogie, więc robię, co mogę". Mini samochód 30-latka hitem sieci
Nawrocki i Trump - Biały Dom
Były człowiek Trumpa ma radę dla Nawrockiego. "Po prostu podnieś słuchawkę"
Świat
Samoloty F-35 Lightning
"Rosjanie nie mają czegoś takiego". Lecą do Polski
Rafał Trzaskowski zawnioskował do ministerstwa kultury w sprawie Pałacu w Wilanowie
Pałac w Wilanowie za darmo. Trzaskowski zawnioskował do ministerstwa
WARSZAWA
Nowe nagranie katastrofy samolotu UPS w USA
Silnik oderwał się od skrzydła. Nowe nagranie z katastrofy
Świat
pap_20251114_0PS
Awaria w systemie PKP. "Niestety bardziej złożony problem"
BIZNES
Szop
Dostali wezwanie o szperaczu w śmietniku, na miejscu zastali to
METEO
pap_20200506_0E8 (1)
Jacek Żalek zatrzymany przez CBA
Maciej Duda, Robert Zieliński
Budynek Sejmu RP
"Nie będę się bał". Wicemarszałek zapowiada ruch w sprawie kilometrówek
Polska
Związki partnerskie
Jest rozporządzenie w sprawie transkrypcji aktów małżeństwa

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica