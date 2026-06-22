Koniec politycznego romansu? "Włochy nigdy nie błagają"

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Do niedawna niezwykle ciepłe włosko-amerykańskie stosunki gwałtownie się ochłodziły po tym, jak Donald Trump stwierdził w jednym z wywiadów, że Giorgia Meloni "błagała go o zdjęcie" podczas szczytu G7 . W reakcji włoska premier odparła, że ani ona, ani Włochy "nigdy nie błagają", a szef dyplomacji Antonio Tajani odwołał wizytę w Waszyngtonie.

- Ze wszystkich stron sceny politycznej, nawet z opozycyjnej lewicy, popłynęły wyrazy solidarności z premier Meloni. To niemal odruchowy mechanizm: kiedy obca głowa państwa atakuje szefa rządu w tak ostry sposób, włącza się instytucjonalna rezerwa, która każe stanąć po stronie atakowanego, niezależnie od sympatii partyjnych - mówi w rozmowie z TVN24+ Valerio Valentini, dziennikarz parlamentarny i autor wydanej w tym roku książki "La marcia sul posto. Il paradosso di Giorgia Meloni" (pol. "Marsz w miejscu. Paradoks Giorgii Meloni").

Dodatkowe wyjaśnienie tego mechanizmu daje prof. Stefan Bielański, historyk myśli politycznej i dziejów Włoch z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

- Włosi mają silne poczucie suwerenności i godności narodowej. Jeśli atakowany jest premier, cała klasa polityczna i zdecydowana większość opinii publicznej staje po stronie atakowanego przez obcych, bez względu na to, o kogo chodzi - mówi TVN24+, przypominając przy tym precedens sprzed niemal czterech lat.

W 2022 roku, tuż przed wyborami wygranymi przez Meloni, podobne oburzenie wywołała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która ostrzegała, że we Włoszech mogą dojść do władzy spadkobiercy faszyzmu i sugerowała, że Bruksela ma wobec nich "narzędzia" podobne do tych użytych wcześniej przeciwko Polsce i Węgrom. Złośliwi komentatorzy twierdzą dziś, że to właśnie ta wypowiedź w istotnym stopniu pomogła Meloni wygrać wybory.

Pod fasadą jedności kryje się jednak polityczna kalkulacja. Część liderów lewicy i centrolewicy nie kryje satysfakcji: przez dwa lata to właśnie Meloni najgłośniej eksponowała swoją bliskość z Trumpem jako atut i powód do dumy - teraz ta narracja runęła w gruzach.