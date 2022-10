Generał Waldemar Skrzypczak o sytuacji Rosji i Białorusi

W wyniku poniedziałkowego rosyjskiego zmasowanego ataku rakietowego na ponad 20 miejscowości na Ukrainie zginęło co najmniej 19 osób, a 105 zostało rannych - podał we wtorek portal "Kyiv Independent", powołując się na ukraińską państwową służbę ds. sytuacji kryzysowych. W następstwie ataku doszło do poważnych zniszczeń ukraińskiej infrastruktury energetycznej i wiele regionów Ukrainy zostało pozbawionych elektryczności i wody.