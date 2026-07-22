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Świat

Zakaz mediów społecznościowych dla dzieci. Francuski parlament zdecydował

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telefon, dziecko, szkoła, uczeń
Media społecznościowe. Emmanuel Macron chce zakazu korzystania dla dzieci poniżej 15 roku życia
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Niższa izba parlamentu Francji, Zgromadzenie Narodowe, uchwaliła projekt ustawy przewidujący zakaz używania sieci społecznościowych przez dzieci w wieku poniżej 15 lat. Ustawa, której zwolennikiem jest prezydent Emmanuel Macron, przewiduje też zakaz używania telefonów komórkowych w liceach.

Wcześniej projekt poparł Senat w nieco innej wersji, po czym obie izby uzgodniły wersję kompromisową. Zakaz wejdzie w życie od 1 września dla nowych kont. Czteromiesięczny okres przejściowy (do 1 stycznia 2027 roku) dotyczył będzie już założonych kont. Będą one w tym okresie stopniowo zamykane.

Francja będzie pierwszym krajem w Unii Europejskiej wprowadzającym takie ograniczenia wiekowe. Zwolennikiem zakazu jest prezydent Emmanuel Macron, posłanką sprawozdawczynią ustawy była deputowana Laure Miller z prezydenckiej partii Odrodzenie (Rennaissance).

Przeciwna była skrajnie lewicowa partia Francja Nieujarzmiona (LFI), która krytykowała "koniec anonimowości w internecie". LFI i Partia Socjalistyczna (PS) krytykowały projekt za niejasności w kwestii metod weryfikacji wieku. Deputowany PS Arthur Delaporte zapowiedział, że posłowie tej partii zapewne zwrócą się do Rady Konstytucyjnej.

Platformy są do zmian "w dużej mierze przygotowane"

Zwolnione z zakazu będą encyklopedie internetowe i "projekty cyfrowe o przeznaczeniu edukacyjnym". Jak tłumaczyła jeszcze przed przyjęciem ustawy Laure Miller, platformy i komunikatory takie jak YouTube i WhatsApp wciąż będą dostępne.

Przy czym serwisy będą musiały wprowadzić weryfikację wieku tam, gdzie funkcjonują na zasadzie platform społecznościowych. Chodzi na przykład o kanały do udostępniania treści czy komentarze.

Ustawa nie precyzuje, jak platformy społecznościowe powinny sprawdzać wiek użytkowników. Będą one musiały same wdrażać system weryfikacji, a nawet kilka, by dać wybór użytkownikom. Deputowana Miller przekonywała, że platformy są do tego "w dużej mierze przygotowane".

Nowe prawo nie wprowadza żadnych sankcji dla nastolatków ani dla ich rodziców.

Zakaz używania telefonów komórkowych w liceach

Ustawa wprowadza również zakaz używania telefonów komórkowych w liceach. Są już one zakazane w szkołach niższego szczebla (podstawówkach i gimnazjach). Szkoły będą mogły jednak wprowadzać wyjątki od zakazu w swoich regulaminach.

Przyjęcie projektu poprzedziły ustalenia z Komisją Europejską, aby francuska ustawa była zgodna z regulacjami unijnymi.

Macron po przyjęciu ustawy zamieścił komentarz na serwisie X, w którym podziękował deputowanym. "Teraz powinna się wypowiedzieć Rada Konstytucyjna, a potem nastąpią działania, aby skonkretyzować przepisy i chronić nasze dzieci w internecie" - napisał francuski prezydent.

Źródło: PAP
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Tagi:
FrancjaEmmanuel MacrondzieciMedia społecznościowe
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
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