Kujawsko-Pomorskie Amerykańska cysterna zjechała do rowu. Żołnierz mówił o podmuchu wiatru

Kolizja wojskowej cysterny na S5 Źródło wideo: Kontakt24 Źródło zdj. gł.: Kontakt24

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Do kolizji doszło na drodze S5 na odcinku między węzłami Biskupin i Rogowo. - Zawiadomienie wpłynęło do nas o godzinie 11:40. Zostaliśmy poinformowani o zdarzeniu z udziałem pojazdu ciężarowego wojsk amerykańskich, który zjechał do przydrożnego rowu na trasie S5 w kierunku Bydgoszczy, na wysokości miejscowości Grochowiska - mówi młodsza aspirant Katarzyna Leszczyńska- Krawczyk z Komendy Powiatowej Policji w Żninie.

Ciężarówką-cysterną poruszały się trzy osoby, żołnierze amerykańscy. - Nikt nie ucierpiał, nie doszło też do uszkodzenia pojazdu ani wycieku przewożonego paliwa - uspokaja Leszczyńska-Krawczyk.

Żołnierz kierujący cysterną tłumaczył, że stracił panowanie nad pojazdem z uwagi na podmuch wiatru.

Usunięciem ciężarówki zajęło się amerykańskie wojsko.

Były utrudnienia

Kierowcy musieli liczyć się z utrudnieniami. Na trasie w kierunku Bydgoszczy wyłączony był prawy pas ruchu. Utrudnienia trwały do godziny 16.

- Droga jest już przejezdna, nie ma utrudnień - dodaje Leszczyńska-Krawczyk.

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