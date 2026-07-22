Amerykańska cysterna zjechała do rowu. Żołnierz mówił o podmuchu wiatru
Do kolizji doszło na drodze S5 na odcinku między węzłami Biskupin i Rogowo. - Zawiadomienie wpłynęło do nas o godzinie 11:40. Zostaliśmy poinformowani o zdarzeniu z udziałem pojazdu ciężarowego wojsk amerykańskich, który zjechał do przydrożnego rowu na trasie S5 w kierunku Bydgoszczy, na wysokości miejscowości Grochowiska - mówi młodsza aspirant Katarzyna Leszczyńska- Krawczyk z Komendy Powiatowej Policji w Żninie.
Ciężarówką-cysterną poruszały się trzy osoby, żołnierze amerykańscy. - Nikt nie ucierpiał, nie doszło też do uszkodzenia pojazdu ani wycieku przewożonego paliwa - uspokaja Leszczyńska-Krawczyk.
Żołnierz kierujący cysterną tłumaczył, że stracił panowanie nad pojazdem z uwagi na podmuch wiatru.
Usunięciem ciężarówki zajęło się amerykańskie wojsko.
Były utrudnienia
Kierowcy musieli liczyć się z utrudnieniami. Na trasie w kierunku Bydgoszczy wyłączony był prawy pas ruchu. Utrudnienia trwały do godziny 16.
- Droga jest już przejezdna, nie ma utrudnień - dodaje Leszczyńska-Krawczyk.