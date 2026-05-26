Świat

"Całkowicie niedoceniane". Badania rzucają nowe światło na krowy

Krowy w Bad Hindelang w Niemczech
Austria. Umiejętności krowy Veroniki pod lupą badaczy
Źródło wideo: Cable News Network Inc. All rights reserved 2026
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ANNA SZILAGYI
Krowy potrafią rozpoznawać ludzkie twarze i emocje - wynika z nowych badań. Ustalenia są istotne, bo - jak podkreślają specjaliści - bydło domowe jest niedocenione pod względem swoich zdolności poznawczych. Do takich wniosków doprowadził naukowców ciekawy eksperyment.

Autorzy raportu opublikowanego na łamach czasopisma "PLOS One" 20 maja zauważają, że udomowione gatunki, takie jak bydło domowe, żyjąc w bliskim kontakcie z ludźmi, są zwierzętami "wysoce społecznymi". Badacze z Francuskiego Narodowego Instytutu Naukowego ds. Badań nad Rolnictwem, Żywnością i Środowiskiem (INRAE) Narodowego Centrum Badań Naukowych (CNRS) i Uniwersytetu w Tours postanowili sprawdzić, czy krowy wzrokowo potrafią odróżnić znajomego od nieznajomego.

Pokazali krowom zdjęcia i filmy

W tym celu 32 krowy rasy holsztyno-fryzyjskiej poddali dwóm testom: podczas pierwszego z nich badanym pokazano jednocześnie dwa nieme filmy. Każdy z nich przedstawiał twarz znajomego bądź nieznajomego człowieka. W ramach drugiego testu krowom pokazano filmy z ludzkim głosem zgodnym lub niezgodnym z obrazem.

Źródło zdjęcia: Adobe Stock

Co pokazały testy? W ramach pierwszego z nich krowy znacznie dłużej spoglądały na film z nieznaną sobie osobą. W ramach drugiego znacznie dłużej oglądały natomiast film z pasującym do obrazu ludzkim głosem. "Wyniki tych dwóch testów pokazują, że krowy potrafią rozróżniać osoby znajome od nieznajomych i tworzyć międzymodalną reprezentację różnych osób" - czytamy. Co to oznacza? Że mózgi przedstawicielek bydła domowego łączą i interpretują informacje pochodzące z różnych zmysłów jednocześnie.

Gatunek "całkowicie niedoceniany"

Źródło zdjęcia: PAP/EPA/JOHN G. MABANGLO

Ze wspomnianych zdolności znane są już m.in. koty, psy i konie - wylicza portal France Info. Dlaczego odkrycie ich u krów jest istotne? Bydło domowe jest gatunkiem "bardzo słabo zbadanym i całkowicie niedocenianym pod względem zdolności poznawczych" - zauważyła Lea Lansade, etolożka z INRAE, którą cytuje francuski portal. Badane krowy - dodała - były w stanie rozpoznać twarze nie tylko na ekranach, ale także na małych zdjęciach, co sugeruje, że "identyfikowały rysy twarzy", a nie tylko ogólny wygląd ludzi.

Naukowcy sprawdzili też tętno badanych krów, by przekonać się, czy ulega ono zmianie, gdy widzą znajomą twarz. Analiza wyników nie wykazała jednak, by tętno rosło, gdy krowy widziały znajomego, co może sugerować brak "reakcji emocjonalnej".

Zdaniem autorów, ten eksperymentalny projekt jest "obiecującym narzędziem" do dalszych badań nad zdolnościami poznawczymi bydła domowego. Jak zauważają, lepsze zrozumienie tego, jak krowy postrzegają ludzi, mogłoby dostosować praktyki hodowlane do preferencji krów, a także zapewnić im większe możliwości w relacjach z ludźmi. To z kolei mogłoby wzmocnić sprawczość krów - "kluczowy element" dobrostanu.

Do czego zdolne są krowy

To nie pierwsze w tym miesiącu badanie, które pokazuje, do czego zdolne są krowy. Na początku maja na łamach "Scientific Reports" ukazał się raport, z którego wynika, że bydło domowe potrafi rozpoznawać ludzkie emocje, takie jak radość i gniew, oraz że może to mieć wpływ na jego zachowanie. Autorzy badania wykazali, że krowy chętniej przyglądały się radosnym ludziom niż tym, którzy w prezentowanych nagraniach okazywali gniew.

Maciej Wacławik
Źródło: PLOS One, EurekAlert, France Info
