Bransoletka wagi państwowej. Do czterech razy sztuka?

Wtorkowa decyzja paryskiego sądu uchyliła furtkę Marine Le Pen do kolejnego startu w wyborach prezydenckich. Dla liderki skrajnej prawicy to szansa na osobisty sukces i realizację życiowego celu, ale dla reszty francuskiej sceny politycznej to "trudny orzech do zgryzienia". Kluczowa w tym wszystkim może okazać się elektroniczna bransoletka.Artykuł dostępny w subskrypcji
- Dziś wieczorem jestem kandydatką w wyborach prezydenckich - zadeklarowała Marine Le Pen we wtorkowym wywiadzie dla stacji telewizyjnej TF1.
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Z tego artykułu dowiesz się:
Co oznacza wyrok sądu dla Marine Le Pen i francuskiej sceny politycznej.
Dlaczego polityczne znaczenie może mieć elektroniczna bransoletka.
Jak decyzja sędziów wpłynie na relacje Le Pen z szefem Zjednoczenia Narodowego Jordanem Bardellą.
Jakie kontrowersje dotyczą Marine Le Pen.
Jak ewoluowała strategia i wizerunek Le Pen na przestrzeni lat.