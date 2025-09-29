Fragmenty drona na wschodzie Rumunii

Znaleziskami zajmują się obecnie specjaliści z ministerstwa obrony. Zostaną zebrane na potrzeby śledztwa.
"Ministerstwo Obrony Narodowej otrzymało dziś, 29 września, informację o tym, że w rejonie kanału Șontea Nouă, w okręgu Tulcza, na numer alarmowy 112 zgłoszono odnalezienie fragmentów drona" - brzmi komunikat rumuńskiego resortu obrony.
W połowie września rumuńskie siły powietrzne przechwyciły rosyjskiego drona, który przekroczył przestrzeń powietrzną tego kraju. W związku z tym incydentem rumuńskie MSZ wezwało ambasadora Rosji Władimira Lipajewa oraz zapowiedziało, że zwróci się w tej sprawie do Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
