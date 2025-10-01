Logo strona główna
Świat

Flotylla zatrzymana przez Izrael. Na łodziach byli Polacy, w tym poseł KO

Globalna Flotylla Sumud
Globalna Flotylla Sumud
Źródło: Reuters
Łodzie z międzynarodowej flotylli Sumud, która próbowała dostarczyć lekarstwa i żywność do Strefy Gazy, zostały zatrzymane, gdy zbliżały się do ogarniętej wojną enklawy. Izraelskie MSZ poinformowało, że uczestnicy wyprawy są transportowani do lokalnych portów. Na pokładzie przechwyconych jednostek byli między innymi poseł Franciszek Sterczewski i prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris. Opublikowano także nagranie Sterczewskiego.

"Izraelski personel wojskowy przechwycił międzynarodową flotyllę, która próbowała dostarczyć leki i żywność do Strefy Gazy, i wszedł na jej pokład, gdy zbliżała się do ogarniętej wojną enklawy" - poinformowali organizatorzy misji, cytowani przez agencję Reuters.

W środę wieczorem zaobserwowano około 20 statków izraelskich zbliżających się do flotylli.

"Wiele łodzi zostało nielegalnie przechwyconych przez izraelskie siły okupacyjne na wodach międzynarodowych" - poinformowali organizatorzy w oświadczeniu.

Trasa Globalnej Flotylli Sumud
Trasa Globalnej Flotylli Sumud
Źródło: Reuters

Polacy na pokładzie zatrzymanych jednostek

Flotylla Sumud jest międzynarodową inicjatywą, w której uczestniczą przedstawiciele ponad 40 krajów. Na pokładzie jednostek wchodzących w jej skład znaleźli się również Polacy, wśród nich poseł Franciszek Sterczewski, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris, prezeska Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak oraz dziennikarka i aktywistka Ewa Jasiewicz, autorka książki "Podpalić Gazę".

"Franciszek Sterczewski jest na Łodzi Sirius, która właśnie została przechwycona" - taki wpis około godziny 22 międzynarodowa flotylla Sumud zamieściła w mediach społecznościowych.

"Omar Faris jest na łodzi Alma, która właśnie została przechwycona" - dodano.

Sterczewski: jeżeli widzicie to wideo, to znaczy, że zostałem porwany

Flotylla opublikowała też nagranie posła Sterczewskiego.

- Jeżeli widzicie to wideo, to znaczy, że zostałem porwany przez siły okupacyjne Izraela na międzynarodowych wodach podczas pokojowej misji humanitarnej Global Sumud Flotilla. Gorąca prośba. Wstawcie się za mną i za moimi towarzyszami u polskich władz - mówi na nagraniu poseł Koalicji Obywatelskiej

- Panie premierze, panie ministrze spraw zagranicznych. Z całego serca i najprościej jak tylko potrafię, proszę was - zróbcie wszystko, aby wszyscy członkowie flotylli z polskiej delegacji bezpiecznie wrócili do domu - mówi dalej Sterczewski na nagraniu.

Włochy wysyłają fregatę rakietową po ataku na flotyllę płynącą do Gazy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Włochy wysyłają fregatę rakietową po ataku na flotyllę płynącą do Gazy

Apele do władz Izraela

Wcześniej w środę Włochy i Grecja zaapelowały do władz Izraela, by zagwarantowały bezpieczeństwo międzynarodowej flotylli, płynącej z pomocą dla Strefy Gazy. Szefowie MSZ obu krajów wezwali też aktywistów, by zaakceptowali gotowość pośrednictwa w dostarczeniu pomocy, jaką zaoferował Łaciński Patriarchat Jerozolimy.

Władze Izraela wielokrotnie powtarzały, że nie wpuszczą flotylli do Strefy Gazy, objętej blokadą morską.

Globalna Flotylla Sumud
Globalna Flotylla Sumud
Źródło: ORIETTA SCARDINO/EPA/PAP
pc

Autorka/Autor: fil, mjz/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: ORIETTA SCARDINO/EPA/PAP

Turcja Strefa Gazy Morze Śródziemne Izrael
