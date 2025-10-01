Flotylla zatrzymana przez Izrael. Na łodziach byli Polacy, w tym poseł KO

Globalna Flotylla Sumud Źródło: Reuters

"Izraelski personel wojskowy przechwycił międzynarodową flotyllę, która próbowała dostarczyć leki i żywność do Strefy Gazy, i wszedł na jej pokład, gdy zbliżała się do ogarniętej wojną enklawy" - poinformowali organizatorzy misji, cytowani przez agencję Reuters.

W środę wieczorem zaobserwowano około 20 statków izraelskich zbliżających się do flotylli.

"Wiele łodzi zostało nielegalnie przechwyconych przez izraelskie siły okupacyjne na wodach międzynarodowych" - poinformowali organizatorzy w oświadczeniu.

Trasa Globalnej Flotylli Sumud Źródło: Reuters

Polacy na pokładzie zatrzymanych jednostek

Flotylla Sumud jest międzynarodową inicjatywą, w której uczestniczą przedstawiciele ponad 40 krajów. Na pokładzie jednostek wchodzących w jej skład znaleźli się również Polacy, wśród nich poseł Franciszek Sterczewski, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris, prezeska Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak oraz dziennikarka i aktywistka Ewa Jasiewicz, autorka książki "Podpalić Gazę".

"Franciszek Sterczewski jest na Łodzi Sirius, która właśnie została przechwycona" - taki wpis około godziny 22 międzynarodowa flotylla Sumud zamieściła w mediach społecznościowych.

"Omar Faris jest na łodzi Alma, która właśnie została przechwycona" - dodano.

Sterczewski: jeżeli widzicie to wideo, to znaczy, że zostałem porwany

Flotylla opublikowała też nagranie posła Sterczewskiego.

- Jeżeli widzicie to wideo, to znaczy, że zostałem porwany przez siły okupacyjne Izraela na międzynarodowych wodach podczas pokojowej misji humanitarnej Global Sumud Flotilla. Gorąca prośba. Wstawcie się za mną i za moimi towarzyszami u polskich władz - mówi na nagraniu poseł Koalicji Obywatelskiej

Poseł Franciszek Sterczewski @f_sterczewski został porwany przez Siły Okupacyjne Izraela na międzynarodowych wodach podczas legalnej, pokojowej misji humanitarnej Globalnej Flotylli Sumud.



Wstawcie się za Franciszkiem i jego towarzyszami u polskich władz!… pic.twitter.com/TsNxNe3Hcu — Global Movement To Gaza Poland (@GMTG_Poland) October 1, 2025 Rozwiń Źródło: X

- Panie premierze, panie ministrze spraw zagranicznych. Z całego serca i najprościej jak tylko potrafię, proszę was - zróbcie wszystko, aby wszyscy członkowie flotylli z polskiej delegacji bezpiecznie wrócili do domu - mówi dalej Sterczewski na nagraniu.

Apele do władz Izraela

Wcześniej w środę Włochy i Grecja zaapelowały do władz Izraela, by zagwarantowały bezpieczeństwo międzynarodowej flotylli, płynącej z pomocą dla Strefy Gazy. Szefowie MSZ obu krajów wezwali też aktywistów, by zaakceptowali gotowość pośrednictwa w dostarczeniu pomocy, jaką zaoferował Łaciński Patriarchat Jerozolimy.

Władze Izraela wielokrotnie powtarzały, że nie wpuszczą flotylli do Strefy Gazy, objętej blokadą morską.

Globalna Flotylla Sumud Źródło: ORIETTA SCARDINO/EPA/PAP

