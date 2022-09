Finlandia zamyka granicę dla rosyjskich turystów

Finlandia zamknie granicę dla rosyjskich turystów o północy z czwartku na piątek czasu lokalnego. Powinno to doprowadzić do znacznego spadku ruchu transgranicznego między tymi krajami.

Wcześniej w rządowym komunikacie przekazano, że "w czwartek rząd przyjmie rezolucję, która znacznie ograniczy prawo obywateli rosyjskich do wjazdu do Finlandii jako turystów i korzystania z Finlandii jako kraju tranzytowego podczas podróży do innych części strefy Schengen".