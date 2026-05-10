Ewakuacja pasażerów wycieczkowca. "Możemy być dumni"

Samolot z ewakuowanymi ze statku MV Hondius Hiszpanami wylądował w Madrycie Źródło: Reuters

Wycieczkowiec MV Hondius zacumował do portu Granadilla na Teneryfie w niedzielę około godziny 7 czasu polskiego. Władze sanitarne przygotowały specjalne strefy, w których pasażerowie są testowani na obecność wirusa.

Jak poinformowała na konferencji prasowej wieczorem ministra zdrowia Monica Garcia, statek opuściło 94 spośród niemal 150 pasażerów. Z lotniska na południu Teneryfy odleciały samoloty do Madrytu, Francji, Kanady, Holandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Turcji i USA. W poniedziałek przewidziano jeszcze dwa loty - do Australii i Holandii. Sama akcja ma zakończyć się po południu.

Pasażerowie wycieczkowca MV Hondius schodzą na ląd w bazie lotniczej Eindhoven w Holandii

Najpierw statek opuściło w niedzielę przed południem 14 obywateli Hiszpanii, którzy autobusami zostali przetransportowani na lotnisko, a stamtąd do szpitala w Madrycie, gdzie czeka ich kwarantanna. Następnie rozpoczęła się ewakuacja obywateli pozostałych krajów, które zapewniły transport lotniczy. - Pomimo wszystkich trudności możemy być dumni z sukcesu tej operacji, która przebiegła całkowicie normalnie i bezpiecznie - oświadczyła Garcia.

Ewakuacja pasażerów wycieczkowca MV Hondius

Pasażerowie, którzy przeszli badania, nie wykazywali objawów zarażenia wirusem - podkreślały hiszpańskie władze. W niedzielę premier Francji Sebastien Lecornu poinformował jednak, że jeden z pięciu francuskich obywateli ewakuowanych ze statku zaczął mieć objawy hantawirusa podczas lotu repatriacyjnego.

"W związku z tym tych pięciu pasażerów zostało natychmiast poddanych ścisłej izolacji do odwołania" - napisał na X.

Cinq de nos compatriotes présents sur le MV Hondius, foyer d’infection à Hantavirus, ont été rapatriés sur le territoire national. L’un d’entre eux a présenté des symptômes dans l’avion de rapatriement.



Aussi, ces cinq passagers ont tout de suite été placés en isolement strict… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) May 10, 2026 Rozwiń

Jak informował w niedzielę Departament Zdrowia USA, u jednego z 17 Amerykanów repatriowanych z wycieczkowca stwierdzono łagodny wynik testu na obecność hantawirusa. Drugi wykazuje z kolei objawy choroby, chociaż nie potwierdzono u niego jeszcze zakażenia wirusem.

W Hiszpanii przeprowadzono testy u dwóch kobiet, w Alicante i w Barcelonie, które miały kontakt z zarażoną osobą. Ich wyniki okazały się negatywne, jednak osoby te będą musiały przejść kwarantannę.

Według najnowszych danych GIS jedna osoba polskiego pochodzenia, niebędąca pasażerem statku, mogła mieć kontakt z zakażonymi hantawirusem pasażerami wycieczkowca MV Hondius. Została ona objęta nadzorem epidemiologicznym i nie wykazuje objawów chorobowych.

WHO zaleciła 42-dniową kwarantannę dla pasażerów statku, począwszy od niedzieli.

Służby w porcie Granadilla na Teneryfie

Kontrola na statku, na którym wykryto hantawirusa

Jak zaznaczyła wcześniej minister zdrowia Hiszpanii, w ewakuację zaangażowały się łącznie 23 państwa. Resort opublikował też raport po kontroli wycieczkowca przez służby sanitarne.

"Zgodnie z informacjami przekazanymi przez ekspertów, którzy weszli na pokład statku, warunki higieniczne i środowiskowe są odpowiednie i nie wykryto obecności gryzoni, więc przeniesienie wirusa poprzez kontakt z gryzoniami na pokładzie jest mało prawdopodobne" - napisano w raporcie, cytowanym przez agencję Reuters.

"Rocznie przypływa ponad 500 statków wycieczkowych z Argentyny i Chile, gdzie występuje ten wirus, a mimo to na terytorium Europy nigdy nie doszło do wybuchu tej choroby, więc prawdopodobieństwo, że stanie się to w związku z tym statkiem, jest znikome" - uspokaja hiszpańskie Ministerstwo Zdrowia.

Badania na obecność hantawirusa

Wydarzenia w porcie Granadilla na Teneryfie relacjonował w niedzielę reporter TVN24 Artur Molęda, który jeszcze przed rozpoczęciem ewakuacji informował, że statek znajduje się w basenie portowym, ale ze względu na ustalenia z lokalnymi władzami nie dopłynie do samego nadbrzeża.

Molęda wyjaśnił wtedy, że pasażerowie będą ewakuowani specjalnym łodziami po 5-10 osób. - Kiedy pasażerowie zejdą na ląd (...) będą mieli przeprowadzone testy w kierunku obecności hantawirusa w organizmie - dodał i przekazał, że w tym celu wyznaczono specjalne strefy sanitarne.

Jak będzie wyglądać ewakuacja z MV Hondius? Relacja Artura Molędy

Osoby bez objawów powrócą do swoich krajów w celu poddania się kwarantannie za pomocą specjalnie zorganizowanego transportu, a nie regularnych lotów komercyjnych - oświadczyło w sobotę Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób.

Pasażerowie nie opuszczą statku, dopóki nie przyleci samolot ewakuacyjny, który został im przydzielony - poinformowały hiszpańskie władze.

Co najmniej 30 członków załogi wycieczkowca MV Hondius, w tym kapitan z Polski, zostaną na pokładzie i udadzą się do Holandii po ewakuacji pasażerów na Teneryfie. Tam statek zostanie poddany dezynfekcji - dodał hiszpański resort zdrowia.

WHO nadzoruje ewakuację

W sobotę po południu, po spotkaniu z premierem Hiszpanii Pedro Sanchezem, na Teneryfę udał się szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Towarzyszą mu hiszpańscy ministrowie zdrowia i spraw wewnętrznych, którzy nadzorują akcję ewakuacyjną z ramienia rządu w Madrycie.

"Przyjęcie prośby WHO i zapewnienie bezpiecznego portu (dla statku MV Hondius) jest naszym moralnym i prawnym obowiązkiem wobec naszych obywateli, Europy oraz prawa międzynarodowego" - napisał Sanchez na X, broniąc decyzji swojego rządu w sprawie statku. Sprzeciwiały się jej lokalne władze Wysp Kanaryjskich.

He mantenido una reunión con @DrTedros, director general de la @WHO, ante la llegada del MV Hondius a Canarias.



Aceptar la solicitud de la OMS y ofrecer un puerto seguro es un deber moral y legal para con nuestros ciudadanos, Europa y el derecho internacional.



España estará… pic.twitter.com/FCk8oMIKTY — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 9, 2026 Rozwiń Pedro Sanchez o ewakuacji pasażerów wycieczkowca MV Hondius na Teneryfie Źródło: X

Szef WHO opublikował tego dnia na X oświadczenie, w którym uspokoił mieszkańców Teneryfy. "To nie jest kolejny COVID-19. Obecne zagrożenie dla zdrowia publicznego związane z hantawirusem pozostaje niskie. (…) Ryzyko dla was, w waszym codziennym życiu na Teneryfie, jest niskie" - zapewnił.

A la gente de Tenerife,



Mi nombre es Tedros, y ejerzo como Director General de la Organización Mundial de la Salud, el organismo de las Naciones Unidas responsable de la salud pública mundial. No es habitual que escriba directamente a la gente de una sola comunidad, pero hoy… pic.twitter.com/ouRuVDawks — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 9, 2026 Rozwiń List szefa WHO do mieszkańców Teneryfy Źródło: X

Przypadki zakażenia hantawirusem

W niedzielę 3 maja WHO poinformowała o śmierci trzech osób na wycieczkowcu MV Hondius, który na początku kwietnia wyruszył w rejs po Atlantyku z południowej Argentyny. Do tej pory organizacja potwierdziła osiem przypadków zakażenia groźnym dla ludzi hantawirusem, który jest przenoszony głównie przez gryzonie.

Kapitanem MV Hondius jest Polak Jan Dobrogowski, absolwent Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Polskie MSZ poinformowało wcześniej, że nie wymaga on pomocy medycznej. Według GIS kapitan pozostaje zdrowy i nadal odpowiada za statek oraz załogę.