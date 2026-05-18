Świat

Ebola w Afryce Środkowej. Amerykanie wprowadzają nadzwyczajne środki

Centers for Disease Control CDC
Przypadki eboli w Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie
Po wprowadzeniu w poniedziałek stanu zagrożenia zdrowia publicznego przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), kolejna agencja reaguje na potencjalne zagrożenie wirusem ebola. Amerykańskie Centrum Prewencji i Kontroli Chorób wprowadza środki mające zapobiec rozprzestrzenieniu się wirusa ze źródła epidemii w Afryce Środkowej do USA.

Przedstawiciele agencji CDC (Centers for Disease Control and Prevention - Centrum Prewencji i Kontroli Chorób) poinformowali w poniedziałek, że będą badać i monitorować podróżnych, którzy opuścili Demokratyczną Republikę Konga, Ugandę i Sudan Południowy lub przebywali w nich w ciągu ostatnich 21 dni.

CDC przekazała też, że te środki bezpieczeństwa nie będą miały zastosowania do obywateli USA ani osób posiadających prawo stałego pobytu w kraju. Zarządzenie wprowadzono na 30 dni.

Władze USA zamierzają również zintensyfikować śledzenie kontaktów z zarażonymi, zwiększyć możliwości przeprowadzania testów laboratoryjnych oraz podnieść poziom gotowości szpitali w całym kraju. Pomimo tych działań agencja ocenia, że bezpośrednie ryzyko jest niewielkie.

Czym jest ebola?

Wcześniej tego samego dnia WHO ogłosiła międzynarodowy stan zagrożenia zdrowia publicznego PHEIC. Powodem jest gwałtowny wybuch epidemii eboli w Afryce Środkowej.

Śmiertelny wirus wraca. WHO ogłosiła międzynarodowy stan zagrożenia

Wirus rozprzestrzenia się w Demokratycznej Republice Konga i sąsiedniej Ugandzie. Według dotychczasowych danych zmarło 80 osób, ale eksperci zastrzegają, że rzeczywista skala epidemii może być większa. WHO podkreśla, że obecna sytuacja nie spełnia kryteriów pandemii, jednak ryzyko przeniesienia wirusa przez granice lądowe jest wysokie. Organizacja apeluje o szybką reakcję i większą gotowość krajów regionu.

Ebola należy do najgroźniejszych chorób wirusowych. Zaczyna się zwykle nagle: wysoką gorączką, silnym osłabieniem, bólem mięśni i głowy. Później mogą pojawić się wymioty, biegunka, odwodnienie, a u części chorych także krwawienia i niewydolność narządów. Wirus przenosi się przez bezpośredni kontakt z krwią lub innymi płynami ustrojowymi zakażonej osoby, a także przez kontakt z zakażonymi zwierzętami.

Adrian Wróbel
