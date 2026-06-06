Marcon, Merz i Starmer spotkają się w Londynie z Zełenskim
Prezydent Francji Emmanuel Macron i szefowie rządów Niemiec i Wielkiej Brytanii, Friedrich Merz i Keir Starmer spotkają się w niedzielę w Londynie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim - podał w piątek Pałac Elizejski.
Rozmowy te - jak napisano w komunikacie - pozwolą na kontynuowanie ścisłej koordynacji trzech krajów i ich wspólnej agendy dotyczącej wsparcia dla Ukrainy i wzmacniania presji na Rosję. Rosja "w sytuacji fiaska militarnego, gospodarczego i strategicznego upiera się przy swojej krwawej wojnie, bez sukcesu na froncie" - podkreślono w oświadczeniu.
Dodano, że spotkanie ma na celu również podsumowanie dotychczasowych działań na rzecz sprawiedliwego i trwałego pokoju w Ukrainie i na kontynencie europejskim, w szczególności w ramach koalicji chętnych.
Francja i Wielka Brytania przewodzą tej koalicji, skupiającej państwa gotowe zaangażować się w gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy w razie zawarcia rozejmu w wojnie prowadzonej przez Rosję.
Wcześniej w piątek Macron powiedział, że nadszedł czas na wznowienie rozmów o pokoju między Ukrainą a Rosją. Poinformował też, że na 13 i 14 lipca tego roku zwołał do Paryża spotkanie koalicji chętnych. Jej przywódcy mają wziąć udział w obchodach francuskiego święta narodowego.