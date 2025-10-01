Elektrownia w Czarnobylu "w stanie blackoutu". Po rosyjskim ostrzale

Elektrownia jądrowa w Czarnobylu na nagraniach archiwalnych Źródło: Reuters

Rosyjski ostrzał linii energetycznych pozbawił prądu elektrownię jądrową w Czarnobylu na północy Ukrainy, odcinając od zasilania sarkofag, który chroni zniszczony w 1986 roku w wyniku katastrofy czwarty reaktor tej siłowni - podało w środę ministerstwo energetyki w Kijowie.

"Przez ostrzał wroga obiektu energetycznego w Sławutyczu elektrownia jądrowa w Czarnobylu znalazła się w stanie blackoutu" - przekazał ukraiński resort. W komunikacie na Telegramie wyjaśniono, że w wyniku ostrzału Sławutycza w obwodzie kijowskim doszło do sytuacji nadzwyczajnej.

"Na skutek wahań napięcia bez dostaw energii elektrycznej pozostała Nowa Bezpieczna Powłoka - kluczowy obiekt, który izoluje zniszczony czwarty blok energetyczny CzAES (Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej - red.) i zapobiega uwolnieniu materiałów radioaktywnych do środowiska. Obecnie specjaliści prowadzą prace nad przywróceniem zasilania" - zapewniło ministerstwo energetyki.

Na atak zareagował szef biura prezydenta Ukrainy Andrij Jermak. "Rosjanie ostrzeliwują naszą energetykę i stwarzają zagrożenia nie tylko dla Ukrainy, ale i dla bezpieczeństwa Europy. Takie działania nie pozostaną bez odpowiedzi. Ukraina odpowiedziała i będzie odpowiadać. Ważne, aby kraje mające wpływ na reżim Putina zrobiły wszystko, by Rosja zakończyła wojnę, i zastosowały do tego wszystkie dostępne narzędzia" - napisał Jermak na Telegramie w środę wieczorem.

Elektrownia atomowa w Zaporożu też pozbawiona zasilania

We wtorek szef nadzoru atomowego ONZ Rafael Grossi poinformował, że kierowana przez niego Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) współpracuje z obiema stronami konfliktu zbrojnego, aby jak najszybciej przywrócić zasilanie elektrowni jądrowej w Zaporożu.

Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował wcześniej, że sytuacja w okupowanej przez Rosję elektrowni w Zaporożu stała się krytyczna, a rosyjski ostrzał uniemożliwił przywrócenie zasilania niezbędnego do schłodzenia reaktorów i zapobieżenia stopieniu rdzenia.

"Z powodu rosyjskich ostrzałów elektrownia została odłączona od zasilania, od sieci energetycznej. Jest zaopatrywana w prąd z generatorów Diesla. To sytuacja nadzwyczajna. Generatory i sama elektrownia nie są do tego przystosowane i nigdy nie pracowały w takim trybie tak długo. Już mamy informacje, że jeden z generatorów uległ awarii" - powiadomił Zełenski w komunikatorze Telegram.

Zaporoska Elektrownia Jądrowa, największa siłownia atomowa w Europie, jest okupowana od początku marca 2022 roku. Na jej terenie znajdują się rosyjscy żołnierze oraz pracownicy rosyjskiego państwowego koncernu Rosatom.

Do katastrofy Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej doszło 26 kwietnia 1986 roku. Eksplozja czwartego reaktora nieczynnej dziś siłowni doprowadziła do skażenia części terytoriów Ukrainy i Białorusi. Substancje radioaktywne dotarły też nad Skandynawię, Europę Środkową, w tym Polskę, a nawet na południe kontynentu - do Grecji i Włoch.

