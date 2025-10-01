Logo strona główna
Świat

Elektrownia w Czarnobylu "w stanie blackoutu". Po rosyjskim ostrzale

Sarkofag nad elektrownią atomową w Czarnobylu
Elektrownia jądrowa w Czarnobylu na nagraniach archiwalnych
Źródło: Reuters
Nowy sarkofag, który został postawiony nad czwartym blokiem elektrowni atomowej w Czarnobylu, został w środę pozbawiony prądu w wyniku rosyjskiego ostrzału, jak podały ukraińskie władze. Sarkofag izoluje blok, w którym prawie 40 lat temu doszło do katastrofy.

Rosyjski ostrzał linii energetycznych pozbawił prądu elektrownię jądrową w Czarnobylu na północy Ukrainy, odcinając od zasilania sarkofag, który chroni zniszczony w 1986 roku w wyniku katastrofy czwarty reaktor tej siłowni - podało w środę ministerstwo energetyki w Kijowie.

"Przez ostrzał wroga obiektu energetycznego w Sławutyczu elektrownia jądrowa w Czarnobylu znalazła się w stanie blackoutu" - przekazał ukraiński resort. W komunikacie na Telegramie wyjaśniono, że w wyniku ostrzału Sławutycza w obwodzie kijowskim doszło do sytuacji nadzwyczajnej.

"Na skutek wahań napięcia bez dostaw energii elektrycznej pozostała Nowa Bezpieczna Powłoka - kluczowy obiekt, który izoluje zniszczony czwarty blok energetyczny CzAES (Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej - red.) i zapobiega uwolnieniu materiałów radioaktywnych do środowiska. Obecnie specjaliści prowadzą prace nad przywróceniem zasilania" - zapewniło ministerstwo energetyki.

Na atak zareagował szef biura prezydenta Ukrainy Andrij Jermak. "Rosjanie ostrzeliwują naszą energetykę i stwarzają zagrożenia nie tylko dla Ukrainy, ale i dla bezpieczeństwa Europy. Takie działania nie pozostaną bez odpowiedzi. Ukraina odpowiedziała i będzie odpowiadać. Ważne, aby kraje mające wpływ na reżim Putina zrobiły wszystko, by Rosja zakończyła wojnę, i zastosowały do tego wszystkie dostępne narzędzia" - napisał Jermak na Telegramie w środę wieczorem.

pap_20240909_1TS
Atak na rosyjską elektrownię atomową. Pożar i spadek mocy
Czarnobyl, uszkodzenia po ataku (13.02.2025)
Główny inżynier elektrowni w Czarnobylu: uszkodzenie sarkofagu jest poważne
Projekt elektrowni SMR BWRX-300
Pierwsza taka inwestycja w Europie. Co to jest SMR
Elektrownia atomowa w Zaporożu też pozbawiona zasilania

We wtorek szef nadzoru atomowego ONZ Rafael Grossi poinformował, że kierowana przez niego Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) współpracuje z obiema stronami konfliktu zbrojnego, aby jak najszybciej przywrócić zasilanie elektrowni jądrowej w Zaporożu.

Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował wcześniej, że sytuacja w okupowanej przez Rosję elektrowni w Zaporożu stała się krytyczna, a rosyjski ostrzał uniemożliwił przywrócenie zasilania niezbędnego do schłodzenia reaktorów i zapobieżenia stopieniu rdzenia.

zaporoze elektrownia
Zaporoska Elektrownia Jądrowa
Źródło: Reuters

"Z powodu rosyjskich ostrzałów elektrownia została odłączona od zasilania, od sieci energetycznej. Jest zaopatrywana w prąd z generatorów Diesla. To sytuacja nadzwyczajna. Generatory i sama elektrownia nie są do tego przystosowane i nigdy nie pracowały w takim trybie tak długo. Już mamy informacje, że jeden z generatorów uległ awarii" - powiadomił Zełenski w komunikatorze Telegram.

Zaporoska Elektrownia Jądrowa, największa siłownia atomowa w Europie, jest okupowana od początku marca 2022 roku. Na jej terenie znajdują się rosyjscy żołnierze oraz pracownicy rosyjskiego państwowego koncernu Rosatom.

Do katastrofy Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej doszło 26 kwietnia 1986 roku. Eksplozja czwartego reaktora nieczynnej dziś siłowni doprowadziła do skażenia części terytoriów Ukrainy i Białorusi. Substancje radioaktywne dotarły też nad Skandynawię, Europę Środkową, w tym Polskę, a nawet na południe kontynentu - do Grecji i Włoch.

OGLĄDAJ: Czarnobyl 2022. Katastrofa, do której nie doszło, cz. I
pc

Czarnobyl 2022. Katastrofa, do której nie doszło, cz. I

Autorka/Autor: fil/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: DIMITAR DILKOFF/AFP/East News

UkrainaRosjaWojna w UkrainieEnergetyka atomowaWołodymyr Zełenski
